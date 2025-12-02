¿Quién merece ser el mejor jugador de la liga peruana según goles y estadísticas?

La discusión siempre se calienta en la tribuna. Todos tienen a su favorito. Esta pasión por defender a un jugador es tan intensa que, a veces, opaca hasta la búsqueda del código bet365 para la fecha. Pero los números no mienten.

Definir al mejor jugador de la liga peruana exige mirar más allá de la camiseta. La temporada 2025 nos ha dejado cifras claras. El valor de mercado es un buen inicio, pues nos dice quiénes son los futbolistas más cotizados.

El termómetro económico del torneo

Nuestro campeonato maneja un valor promedio bastante modesto, con jugadores tasados en apenas €259 mil. Además, la edad media del torneo es de 27.6 años. Entender este contexto es fundamental.

Debido a esta realidad, aquellos futbolistas que logran superar el millón de euros en valor están, claro está, en otra categoría. La búsqueda del mejor jugador de la liga peruana empieza necesariamente por filtrar a esta élite, ya que son los que realmente marcan la diferencia.

El precio más alto está en el Rímac

Santiago González se posiciona como el líder indiscutible en valor, puesto que el extremo de Sporting Cristal está cotizado en €1.80 millones. Claro está, ese precio tan elevado se justifica con el rendimiento. Acumuló 6 goles y 3 asistencias en 23 juegos disputados.

Además, su rendimiento en el Torneo Clausura fue notablemente eficiente, logrando 4 contribuciones directas en solo 7 partidos. Parece que las lesiones frenaron un poco su tiempo total de juego, pero, aún así, sus cifras generales lo ponen firmemente en la carrera por ser el mejor jugador de la liga peruana.

La jerarquía de los repatriados

Este 2025 también vimos regresos muy importantes. Hablamos de Luis Abram y Sergio Peña, quienes volvieron al torneo local tras sus pasos por el extranjero. De hecho, sus valores de mercado actuales están marcados «en caída» a nivel global, porque venían de ligas más fuertes en la MLS y Europa.

Sin embargo, en el contexto peruano, esas cifras siguen siendo astronómicas. Por lo tanto, su sola presencia eleva el nivel técnico de la competencia de inmediato.

El seguro de vida en la defensa

Luis Abram aterrizó en Sporting Cristal para disputar el Clausura y se convirtió en el segundo jugador más valioso de la liga (€1.60 millones). Su aporte defensivo fue inmediato y las estadísticas lo respaldan sin dudas.

59 recuperaciones en sus primeros diez juegos.

Ganó el 52.8% de sus duelos directos.

Realizó 17 entradas limpias.

Estas cifras en tan poco tiempo demuestran una solidez pura. Por lo tanto, su influencia para ordenar la zaga celeste es innegable; un verdadero muro.

El cerebro ofensivo en La Victoria

Por su parte, Sergio Peña se puso la camiseta de Alianza Lima, alcanzando un valor de €1.50 millones. El mediocentro ofensivo también llegó a mitad de año y demostró su calidad de forma rápida. Participó en 9 partidos del Clausura, donde anotó 2 goles y brindó 2 asistencias. Sobre todo, su eficiencia es altísima, ya que generó una acción de gol cada 122 minutos de juego.

¿Goles, quite o creación?

La comparación final es realmente compleja, porque cada uno aporta algo distinto y vital. González es el activo más valioso del torneo, el jugador con mayor proyección de venta futura, y sus 6 goles con 3 asistencias lo avalan. Más bien, Abram ofrece una seguridad defensiva total, justo la solidez que Cristal necesitaba atrás. Peña, por su lado, da esa creatividad y pausa en Alianza; es el diferente en el mediocampo.

Si buscamos con justicia al mejor jugador de la liga peruana, debemos pesar con cuidado estos aportes tan diferentes.

Los números de 2025 dibujan un panorama bastante claro. La inversión más fuerte se centró en el Rímac, debido a que Sporting Cristal tiene a dos de los tres jugadores más caros del campeonato. González lidera esa lista y es el candidato más fuerte si miramos el paquete completo de edad, valor y producción ofensiva. Pero el debate caliente sobre el mejor jugador de la liga peruana no puede ignorar la calidad instantánea. Abram y Peña demostraron en pocos meses por qué jugaron tanto tiempo fuera. Su aporte, claro está, fue altísimo desde el primer minuto.