Ministerio de Justicia reconoce las mejores prácticas del sector y amplía su certificación de calidad ISO 9001:2015

En el marco de la “Jornada de la Calidad 2025”, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) reconoció las mejores prácticas institucionales del sector, destacando el esfuerzo sostenido de sus unidades orgánicas, programas y organismos adscritos por fortalecer la calidad en la prestación de servicios. Este espacio permitió evidenciar los avances obtenidos a través de una gestión basada en la innovación, la eficiencia y la mejora continua.

Durante la ceremonia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, resaltó la importancia de consolidar una cultura organizacional centrada en la calidad. “La calidad es el camino que hemos elegido como institución. Esta jornada nos ha recordado que la gestión pública moderna exige rigor, método, ética y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con el ciudadano. La premiación reconoce el talento, la creatividad y la capacidad de innovación de todos los que conforman el MINJUSDH”, señaló la autoridad.

En ese sentido, se otorgaron reconocimientos a las iniciativas más destacadas del año, reflejando el compromiso institucional con la excelencia. El primer lugar fue otorgado a la Defensa Pública, por su destacada participación en la plataforma multiservicios de los Centros MAC. El segundo lugar correspondió a la Oficina de Organización y Modernización, por el desarrollo de una plataforma de gestión organizacional que contribuye al fortalecimiento de los procesos internos. En tercer lugar, se reconoció a la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas, por la difusión de los servicios del SNEJ en sistema braille en beneficio de las personas con discapacidad. Asimismo, se otorgó una mención honrosa al programa “Una esperanza entre rejas”, implementado por el Programa del Adulto Mayor del Establecimiento Penitenciario de Huancayo.

De la misma manera, como parte de los avances institucionales presentados en la jornada, el MINJUSDH obtuvo la ampliación del alcance de su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) bajo la Norma ISO 9001:2015, tras la auditoría externa realizada por la empresa BASC PERÚ.

Entre las dependencias que contribuyeron a este resultado se encuentran el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, el Consejo del Notariado, la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas y la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos, cuyos aportes permitieron consolidar procesos orientados a la mejora permanente.

Con estas acciones, el MINJUSDH reafirma su compromiso con el fortalecimiento de una gestión pública transparente, eficiente y centrada en las necesidades de la ciudadanía, avanzando de manera sostenida hacia estándares superiores de calidad institucional.