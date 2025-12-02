Migraciones: casi 100 000 citas de pasaporte disponibles para diciembre a nivel nacional

⦁ A la fecha se expidió más de 710 000 documentos de viaje en el país.

Casi 100 000 citas de pasaporte electrónico se encuentran disponibles para el mes de diciembre. Los usuarios pueden reservar una atención incluso para el mismo día, sin inconvenientes ni la necesidad de contratar a terceras personas, informó la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Para iniciar el trámite, los ciudadanos deben de hacer el pago de S/ 120.90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o en la plataforma Págalo.pe, utilizando el código 01810 y registrando el DNI del beneficiario. Luego tendrán que reservar una cita en la web https://citaspasaporte.migraciones.gob.pe.

Las citas pueden ser tomadas en cualquiera de los 31 puntos de atención en el país, que se encuentran ubicados en 20 regiones y la Provincia Constitucional del Callao, tener en cuenta que los horarios pueden variar de acuerdo a las sedes y se puede verificar en la web https://www.gob.pe/institucion/migraciones/sedes.

La sede con mayor cantidad de trámites de pasaporte en el país es la Agencia de Atención al Ciudadano (AAC) Surco, ubicada en el C.C. Jockey Plaza, por lo que, Migraciones dispuso la habilitación de más de 20 000 citas para lo que queda del año, en esta sede de Lima.

Más de 710 000 pasaportes emitidos

En lo que va del año, Migraciones emitió más de 710 000 pasaportes electrónicos en todo el país, de los cuales 100 000 se expidieron en la AAC Surco, 70 000 en el Centro MAC Comas y 50 000 en el Centro MAC Lima Sur.

Respecto al interior del país, las regiones donde se emitieron la mayor cantidad de documentos de viaje fueron Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Piura, Huancayo, San Martín, Cusco, entre otras.

Recuerda que el día de tu cita deberás presentar tu último DNI emitido y en buen estado. Asimismo, la entidad exhorta a los usuarios a no contratar a terceras personas para realizar sus trámites, debido a que podrían poner en riesgo su información personal.