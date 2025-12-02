Merecido reconocimiento como embajador de los Premios+50 Emprende Perú a Caja Huancayo

Una buena noticia. Caja Huancayo se suma a la organización de los Premios +50 Emprende Perú. Este concurso realizado por la Universidad del Pacífico, no solo reconoce el talento y experiencia de los emprendedores mayores de 50 años, sino también desde la perspectiva financiera, una inversión rentable, estratégica y dinámica.

Esta institución es la primera caja municipal en ser partícipe de este importante evento formando parte de su cuarta edición, el cual iniciará el 2 de enero del 2026. Este acontecimiento continuará priorizando este segmento de edad actualmente desatendido para reafirmar que el talento no tiene límites y nunca es tarde para emprender.

En esa línea, tras su destacada labor en la gestión de más de 10 años de Caja Huancayo, el presidente del directorio, Jorge Solís Espinoza, fue reconocido como embajador de este significativo concurso y en su discurso de agradecimiento sostuvo que“La población mayor de cincuenta años se perfila a ser la base de la pirámide en un medio plazo».

Es importante recordar que Caja Huancayo orienta constantemente a más emprendedores, ya que cuenta con más de 150 mil clientes de más de 50 años. Su rol como entidad financiera se transforma continuamente y se suma a los proyectos como aliado para que el crecimiento económico sea cada vez más sostenible.

Al concurso pueden postular personas naturales con más de 50 años de edad con una idea de negocio con menos de 2 años de lanzamiento. Se requiere presentar un video de máximo 3 minutos a través de la página web https://50emprende.pe/ explicando el proyecto y la motivación. Se distribuirá más de s/50 mil soles en premios y asesoramiento.