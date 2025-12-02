Manchester City se puso a dos del líder Arsenal con su triunfo de visita ante Fulham 5-4

Por la fecha 14 de la Premier League, el Manchester City logró una sufrida victoria ante el local Fulham 5-4, tras ir ganando 5-1, resultado que le permite quedar a dos puntos del líder Arsenal (28-30) que juega hoy ante el Brentford. En los otros partidos de ayer, Bournemouth cayó en casa ante el Everton 1-0, mientras que Newcastle y Tottenham empataron 2-2.

El primer tiempo acabó 3-1 en favor del City, anotaron el noruego Erling Haaland a los 17’, Reijnders a los 37’ y Foden a los 44’, descontando Smith Rowe a los 45’. En el complemento los “ciudadanos” aumentaron con dos goles más de Foden a los 48’ y autogol de Berge a los 54’, pero luego vino la reacción del Fulham con tantos de Iwobi a los 57’ y un doblete de Chukwueze a los 72’ y 78’, para acortar distancias, aunque no le alcanzó para salvar el empate.

Partidos del Miércoles: Arsenal-Brentford; Brighton-Aston Villa; Burnley-Crystal Palace; Wolves-Nottingham Forest; Leeds United-Chelsea; Liverpool-Sunderland.

Principales Posiciones: Arsenal 30; Manchester City 28; Chelsea 24; Aston Villa 24; Brighton 22; Sunderland 22; Manchester United 21; Liverpool 21.