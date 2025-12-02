Lucciana Pérez avanzó a los cuartos de final en el tenis de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Buen inicio. El equipo peruano de tenis se mantiene en racha luego de que Lucciana Pérez alcanzó ayer martes un triunfo ante la venezolana Sabrina Balderrama en la segunda fecha de esta disciplina de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Pérez impregnó a su juego una potencia que le permitió llegar a todas las bolas y quedarse con su primera victoria en el certamen deportivo regional.

Superó a Balderrama por 2 sets a 0, parciales de 6-1 y 6-3, en el estadio principal del legendario club Lawn Tennis en partido correspondiente a los octavos de final de los Juegos, dejando una gran sensación, en especial, en la afición que hacía un tiempo no la veía “en vivo”. En cuartos se medirá con la colombiana Carol Lizarazo, quien dejó en el camino a la peruana Yleymi Muelle (3-6 y 2-6).

PLATA EN ATLETISMO

El atletismo peruano sumó una nueva medalla este jueves gracias al sólido desempeño de José Luis Mandros en salto largo, donde logró la presea de plata en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

Impulsado por el aliento del público en el Estadio Atlético de la Videna, Mandros, integrante del Programa Lima 2027 del IPD— completó sus seis intentos con regularidad y potencia, asegurando un valioso segundo lugar. En la misma prueba, Ángel Solís también tuvo participación en una competencia de alto nivel, con rivales de Colombia, Venezuela, Chile y Bolivia.