INPE ejecuta gran requisa en penal de Cañete y confisca objetos prohibidos en pabellón de máxima seguridad

Operativo contó con más de 60 agentes especializados del GOES y Seguridad, en el marco de la lucha frontal contra extorsiones y el refuerzo del control penitenciario.

En línea con la política de gobierno impulsada por el presidente José Jerí para combatir las extorsiones y fortalecer el control penitenciario, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desarrolló una importante intervención en el penal de Cañete, donde se incautaron diversos objetos prohibidos en el pabellón 2 de máxima seguridad.

Por disposición del presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, más de 60 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y del cuerpo de Seguridad ingresaron de manera simultánea a las celdas, realizando una revisión minuciosa de ambientes, pertenencias e internos, siguiendo estrictos protocolos de seguridad.

Durante la intervención, se procedió también a la desconexión de instalaciones eléctricas clandestinas, con el objetivo de impedir el uso de equipos para actividades ilícitas.

El presidente del INPE señaló:

«Por disposición del presidente José Jerí continuamos con las requisas y con el apagón eléctrico. Nuestro objetivo es frustrar cualquier acción extorsiva que ponga en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos».

Desde julio hasta la fecha, el INPE ha ejecutado más de 3200 requisas, incautando más de 800 celulares y 1200 accesorios, en una estrategia permanente para cortar las comunicaciones ilegales desde los penales.

El operativo se desarrolló en el marco de la ampliación del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, reforzando el principio de autoridad y el compromiso institucional por erradicar actividades delictivas que puedan originarse desde los establecimientos penitenciarios.