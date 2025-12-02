II Foro Nacional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia: “Sin políticas claras para proteger a la niñez, no hay futuro democrático”

Con una convocatoria que reunió a más de 150 representantes de organizaciones, colectivos, instituciones públicas y privadas, se desarrolló el II Foro Nacional por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, un espacio que buscó posicionar —de manera urgente— los derechos de la niñez en el centro del debate político con miras a las Elecciones Generales 2026. En este foro se contó la con presencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, quien clausuró el encuentro.

El evento, realizado los días 27 y 28 de noviembre en el Edificio de la Comunidad Andina San Isidro, fue organizado por las organizaciones y colectivos que trabajan por los derechos por la niñez unidas como Colectivo EPU Perú, Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, el Grupo Impulsor para poner fin a la violencia y Joining Forces, junto a la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), en representación 48 organizaciones, entre ellas de niñas, niños y adolescentes.

Durante ambas jornadas, especialistas, líderes sociales, colectivos juveniles y representantes de sectores públicos y privados coincidieron en un mensaje clave: el país no puede esperar más; los derechos de niñas, niños y adolescentes deben ser una prioridad inmediata en la Agenda 2026-2031.

El Foro resaltó la urgencia de garantizar políticas sostenidas para la protección frente a la violencia, el acceso a servicios básicos, el desarrollo integral y la participación adolescente. Las organizaciones presentes alertaron sobre la necesidad de compromisos reales y medibles por parte de los candidatos y candidatas que competirán en las elecciones del próximo año.

“Los adultos no estamos siendo responsables con la niñez. Hemos crecido y olvidamos el sentir de las niñas, niños y adolescentes. Por eso debemos tener un diálogo intergeneracional, en el que todas las edades podamos comunicarnos”, enfatizó Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.

“Existe una brecha de infraestructura de 166 mil millones de soles. Muchas veces no se puede trabajar a largo plazo porque sale y entra un ministro y cuando esto pasa paralizamos al sector y si el ministro que asume no tiene metas claras, no hay un norte. Me gustaría que el Minedu sea como el BCRP que tenga autonomía y que ya no se genere un debilitamiento en la política educativa del país”, enfatizó Marilú Martens, Exministra de Educación.

Uno de los momentos centrales fue la presencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, quien clausuró el encuentro. Burneo sostuvo un diálogo directo con las organizaciones, analizando los principales desafíos para la Agenda 2026- 2031 y subrayando que “sin políticas claras para proteger a la niñez, no hay futuro democrático ni social posible”.

En la clausura del II Foro Nacional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Burneo hizo un enérgico llamado a las y los candidatos de las próximas elecciones para que incorporen en sus planes de gobierno las demandas y prioridades de la niñez y adolescencia. Destacó que esta población debe ocupar un lugar central en las propuestas políticas del próximo periodo gubernamental.

“Vota por la Niñez es una agenda muy potente que las organizaciones políticas deben asumir y aplicar cuando resulten electas, priorizando a esta población que merece toda nuestra atención”, afirmó Burneo.

La voz de niñas, niños y adolescentes fue uno de los ejes centrales del II Foro Nacional. Durante los dos días compartieron sus experiencias de participación y aportes a mejorar las políticas públicas. Una de ellas, Mayra, representantedel CCONNA Callao del distrito de Ventanilla, enfatizó la importancia de que niñas, niños y adolescentes formen parte activa de las comisiones nacionales multisectoriales que diseñan políticas públicas.

“Nuestra participación empieza cuando nos reunimos para construir una agenda basada en los problemas reales que afectan nuestro presente y el futuro del país. En las últimas mesas de diálogo realizadas en Huánuco, por ejemplo, priorizaron la urgencia de erradicar la violencia sexual”, señaló.

Otra experiencia destacada fue la de Ruth, representante de la red ANALIT, quien compartió su iniciativa de Veeduría Escolar al Programa de Alimentación Escolar.

“La idea es ver cómo funciona el servicio público y proponer mejoras. Consiste en 6 pasos que el estudiante realizará de manera directa en el traslado de los alimentos. Esta propuesta fue elevada para ser replicada en diferentes colegios y llegó hasta 7 regiones en el que participaron 7654 estudiantes de 8 colegios”

El II Foro concluyó con un llamado firme a los medios de comunicación, autoridades y aspirantes al Gobierno: “mirar a la niñez no es opcional, es un deber nacional”.

Las organizaciones participantes reafirmaron su compromiso de seguir articulando acciones para impulsar una agenda que coloque a cada niño, niña y adolescente en el centro de las decisiones del país.