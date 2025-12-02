El IPEN a la vanguardia en salud y preservación de alimentos

Con motivo del Día Mundial de la Energía Nuclear , resaltamos la labor que realizan diversos especialistas en el Instituto Peruano de E nergía Nuclear- IPEN que se mantiene a la vanguardia de la investigación científica para promover y desarrollar innovaciones en mejora de la salud y alimentación de los peruanos mediante el desarrollo de radiofármacos para combatir diversos tipos de cáncer y la irradiación de alimentos.

“El IPEN impulsa el desarrollo, la innovación y la seguridad en el Perú a través de la investigación, seguridad sanitaria, alimentaria, medioambiental y en la actualidad trabajando para dar impulso a la generación de energía eléctrica para lugares alejados del territorio nacional, por un país más seguro y tecnológico”, manifestó el Dr. Rolando Paucar Jauregui, presidente del IPEN.

RADIOFÁRMACO IODURO DE SODIO I-131

De acuerdo al funcionario , el IPEN produce un radiofármaco clave en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades tiroideas, incluido un posible cáncer . Se produce radiofármacos como el Ioduro de Sodio I-131, clave en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades tiroideas, incluido el cáncer de tiroides.”Este radiofármaco se elabora en la Planta de Producción de Radioisótopos (PPRR) del IPEN y se distribuye a nivel nacional, contribuyendo al acceso a terapias seguras y efectivas para miles de pacientes”, .

El radiofármaco se administra por vía oral o intravenosa bajo estricta supervisión médica, y se deben tomar precauciones para minimizar la exposición a la radiación para otras personas después del tratamiento. Cabe indicar que el 80% de los casos de cáncer de tiroides afectan a mujeres según advierte la Sociedad Americana del Cáncer. Aunque las causas exactas no se conocen con certeza, algunos estudios sugieren que las hormonas estrogénicas podrían influir en este fenómeno, ya que desempeñan un papel clave en la salud reproductiva femenina desde la pubertad hasta la menopausia, por ello, la detección temprana puede marcar la diferencia.

La irradiación de alimentos es una gran aliada para mantener productos seguros , de calidad y libres de pesticidas.

TÉCNICAS NUCLEARES EN ALIMENTOS

Por otro lado en el IPEN se aplican técnicas nucleares como la conservación y desinfección de alimentos mediante la irradiación, que permite eliminar bacterias, hongos e insectos, prolongar la vida útil de los productos y reducir el desperdicio alimentario, asegurando que lo que llega a tu mesa sea realmente lo que promete.

“La ciencia nuclear contribuye a garantizar alimentos seguros y de calidad para todos, ya que estas acciones se desarrollan en línea con los objetivos del OIEA y la FAO, que promueven el uso pacífico de la energía atómica para fortalecer la seguridad alimentaria y proteger la salud pública “, precisó.

De acuerdo con Rolando Paucar , la irradiación de alimentos por medio de radiación energética de electrones acelerados disminuye la carga microbiana, eliminando así la presencia de microorganismos patógenos, desinfesta de insectos y parásitos, inhibe la germinación, retarda la maduración en frutas y verduras frescas, logrando con ello mejorar la calidad higiénica sanitaria de los productos y conservándolos por más tiempo en condiciones aptas para el consumo”, agregó.