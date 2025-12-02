El ballet ruso regresa al Perú esta Navidad con “El Cascanueces”

Leyendas del Teatro Bolshói y del Ballet Yuri Grigorovich encabezan el elenco del clásico navideño que se presentará en Lima en dos únicas funciones: los días sábado 13 y domingo 14 de diciembre

Después de muchos años, un ballet ruso vuelve a presentarse en el Perú durante la temporada navideña y lo hace con una de las obras más emblemáticas del repertorio universal: “El Cascanueces”. Esta esperada puesta en escena llegará los días 13 y 14 de diciembre a La Cúpula de las Artes, en una producción de Prodartes, a cargo del prestigioso Ballet Clásico de San Petersburgo.

Esta edición reúne, por primera vez en el país, a dos figuras de élite del ballet ruso: Alexander Volchkov, Primer Bailarín del Teatro Bolshói y Mariia Tamilova, Primera Bailarina del Ballet Yuri Grigorovich. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

La participación de Volchkov reviste especial importancia: haber sido Primer Bailarín del Teatro Bolshói de Moscú, una de las instituciones más exigentes y prestigiosas del mundo, equivale a ocupar la cúspide del ballet académico. El Bolshói selecciona a su elenco entre miles de aspirantes formados en algunas de las escuelas más rigurosas del planeta, y el rango de Primer Bailarín está reservado para artistas capaces de asumir los roles más complejos del repertorio clásico con virtuosismo, fuerza dramática y una técnica impecable.

Por su parte, Mariia Tamilova proviene del Ballet Yuri Grigorovich, compañía fundada por uno de los coreógrafos más influyentes del siglo XX y reconocida por preservar con rigor la tradición rusa. Su presencia aporta equilibrio estilístico, precisión y la elegancia característica del legado coreográfico de Grigorovich.

Al ritmo de Tchaikovsky

Inspirado en el cuento “El cascanueces y el rey de los ratones”, de E.T.A. Hoffmann, y acompañado por la música inmortal de Piotr Ilich Tchaikovsky, este montaje invita a sumergirse en un universo de ensueño: copos de nieve que cobran vida, juguetes encantados, reinos fantásticos y escenas donde la imaginación y la infancia resurgen con toda su fuerza.

Estrenado en 1892 en el legendario Teatro Mariinsky de San Petersburgo, “El Cascanueces” se ha convertido en una tradición navideña en todo el mundo. Su llegada al Perú, interpretado por una compañía de linaje ruso y protagonizado por solistas de talla mundial, representa una oportunidad única para reencontrarse con la belleza, el virtuosismo y el lirismo que han hecho de este ballet un clásico eterno. Obra altamente recomendable.

El dato:

Obra: “El Cascanueces” – Ballet Clásico de San Petersburgo

Fechas: Sábado 13 y domingo 14 de diciembre (Doble función: 4 p.m. y 7 p.m.)

Local: La Cúpula de las Artes – Av. Manuel Olguín N° 200 (Puerta 7 del Jockey Plaza), Santiago de Surco

Entradas: A la venta en Teleticket (https://teleticket.com.pe/el-cascanueces-20259

Precios: Desde S/ 52