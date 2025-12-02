Donnie Yaipén celebra a la mujer con una nueva canción

*Y despide a lo grande el 2025 con fiesta en Scencia de La Molina junto a Septeto Acarey y Orquesta Bembé

La música se une a la celebración del amor y la admiración hacia la mujer con un excepcional tema. Donnie Yaipén reconocido músico y cantante de cumbia estrenará su último lanzamiento de este año, “Las mujeres”, una conmovedora canción que enaltece y valora a la mujer.

Pero eso no es todo, Donnie también anuncia una gran fiesta para recibir el nuevo año 2026, junto al Septeto Acarey y la Orquesta Bembé que tendrá lugar en el centro de convenciones Scencia de La Molina, el 31 de diciembre, a partir de las 9:00 p.m.

“Las mujeres” resalta su importancia y belleza comparándolas con las flores más hermosas que alegran la vida y el corazón de los hombres. En sus letras, Donnie reflexiona sobre el papel fundamental de las mujeres en nuestras vidas, preguntándose: “¿Qué habría sido de Adán si Dios no le hubiera enviado a Eva? ¿Qué habría sido de Sansón sin Dalila?” Este sencillo refuerza la idea de que las mujeres son esenciales y vitales para todos.

Cabe resaltar que el video de «Las mujeres», que se estrenará el próximo viernes 12 de diciembre en el canal de YouTube de Donnie Yaipén así como en todas las plataformas musicales, fue filmado en las emblemáticas Tumbas Reales de Lambayeque y en la hermosa playa de Pimentel, lugares que aportan un marco histórico y cultural a esta celebración.

En tanto Donnie ya está preparando todo para celebrar a lo grande la llegada del 2026, con lo mejor de su repertorio y dar las gracias a su público por haberlo acompañado un año más en su camino hacia el éxito, además que ya tiene bajo el brazo importantes proyectos para el año que se viene.

No pierdas la oportunidad de disfrutar de una noche llena de ritmo, baile y homenaje a la mujer. La preventa de entradas para la gran Fiesta de Año Nuevo 2026, con Donnie Yaipén, Septeto Acarey y Orquesta Bembé, ya están disponibles en el portal de Teleticket con un 20% de descuento.

DATOS:

FELIZ AÑO NUEVO 2026 CON DONNIE YAIPÉN, SEPTETO ACAREY Y ORQUESTA BEMBÉ

DÍA: miércoles 31 diciembre

HORA: 9:00 p.m.

LUGAR: Centro de convenciones Scencia de La Molina

ENTRADAS: Teleticket