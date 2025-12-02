Cristal y Alianza Lima empataron 1-1 en la ida de los Playoffs y se define el sábado en Matute

CARLOS HIDALGO

Se le escapó el triunfo a Sporting Cristal, pues con el gol a favor, no supo defenderse inteligentemente, permitiendo que Alianza Lima logre igualarlo y el 1-1, deja abierta la llave de los Playoffs que se definirá este sábado en Matute, y si hay un ganador será el que pase a enfrentar a Cusco F.C., por ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Otra vez Hernán Barcos se convirtió en pieza fundamental para los íntimos. Se jugó en el Estadio Nacional.

Los 45’ iniciales fueron mejor para los rimenses que perdieron dos claras ocasiones de gol. Primero n un tiro libre de Santiago González que hizo pegar el balón en el parante derecho, y luego casi al final, el brasileño Vizeu solo, se resbaló antes de querer empujar el balón a la red. Los íntimos, solo tuvieron una con Ceppelini que no pudo añadir un rechazo al costado de Enríquez.

A los 63’ el árbitro Micke Palomino es llamado por el VAR por una falta de Jesús Castillo a Leandro Sosa en el área íntima al pisarlo, y sancionó penal para Cristal. El volante Martín Távara fue el encargado de mandar el balón al lado opuesto donde se tiró Viscarra y el 1-0 para los celestes.

Pero a los 81’ el ingresado Hernán Barcos aprovechó un corner servido por Miguel Trauco y de zurda mandó el balón a la red, enmudeciendo el Nacional, para el empate de Alianza Lima 1-1, y se espera un segundo partido muy peleado para buscar clasificarse.

ALINEACIONES

CRISTAL: Enríquez; Araujo, Abram (Pasquini), Lutiger; Sosa, Prettel, Távara (Benavente), Wisdom (Yotún); González, Vizeu (Pacheco) y Castro. DT: P. Autuori.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Enrique, Chávez, Garcés, Trauco; Gaibor (Lavandeira), J. Castillo, Ceppelini (Quevedo); E. Castillo, Guerrero (Barcos) y Cantero (Aquino). DT: N. Gorosito.

ÁRBITRO: Micke Palomino

ESCENARIO: Estadio Nacional