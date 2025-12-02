Congresista Kira Alcarráz, vuelve atacar a periodistas y ahora responde: “Todos los reporteros son una mier…”

La legisladora fue grabada en Cajamarca mientras respondía con un exabrupto a un comunicador que cuestionó su labor parlamentaria, generando rechazo inmediato entre la prensa peruana

No aprende. Pese a que por Por mayoría, la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso aprobó la denuncia de oficio presentada contra la legisladora Kira Alcarraz (Podemos Perú),or aparentemente haber cometido una presunta falta ética, cuando respondiera con amenazas y frases intimidantes a la periodista Marycielo Del Castillo, la legisladora volvió atacar a los periodistas y lanza polémico comentario: “Todos los reporteros son una mier…”



La congresista Kira Alcarraz volvió a protagonizar un momento tenso frente a la prensa durante una actividad oficial en Cajamarca, donde un intercambio con un reportero terminó escalando hasta volverse viral en redes sociales. La legisladora, cuestionada por su labor parlamentaria y por la percepción negativa hacia la clase política, respondió con una frase que generó rechazo inmediato entre periodistas presentes.

La congresista Kira Alcarráz reaccionó con un exabrupto en respuesta a un cuestionamiento hecho por el reportero Eduin Lozano, quien le exigió detalles sobre sus principales proyectos de ley durante una actividad pública.El intercambio verbal escaló de forma abrupta y ocasionó incomodidad entre prensa y personal de su equipo.

El reportero encaró a Alcarráz y le reclamó que “los políticos son lo peor que le pasa a la humanidad”, comentario que la legisladora interpretó como un ataque generalizado hacia la clase política y que motivó una respuesta inmediata.La legisladora replicó con una frase que se volvió el centro de la controversia: “Si dices que todos los congresistas somos malos, entonces también diría que todos los reporteros son una mier…”.

La expresión provocó reacciones de desaprobación entre periodistas presentes, quienes en ese momento cubrían actividades vinculadas a sectores productivos y eventos regionales. Alcarráz retiró el insulto segundo después, aunque reconoció que su respuesta fue impulsiva. La retractación, sin embargo, no impidió que la frase circulara por redes sociales y despertara críticas hacia su conducta.

El incidente ocurrió durante una jornada que reunió a autoridades locales, visitantes y delegaciones internacionales vinculadas al sector turismo. El evento buscaba promover intercambios y mostrar avances regionales, aunque el altercado terminó robándose la atención de quienes se encontraban en el lugar.

Testigos señalaron que, tras el comentario, varios periodistas manifestaron su incomodidad por el insulto, mientras parte del equipo de la congresista intentó cerrar el diálogo para evitar que la confrontación continuara. Alcarraz, segundos después, afirmó que respeta el trabajo periodístico y que su reacción se debió al calificativo recibido. “Yo respeto a los periodistas”, dijo mientras intentaba retomar la calma.

La escena, grabada por distintos medios locales, comenzó a circular en redes apenas minutos después y se convirtió en uno de los clips más comentados del día. El video no solo mostró el exabrupto, sino también toda la secuencia previa, incluyendo las insistentes preguntas del reportero y los intentos de la parlamentaria por continuar con la actividad oficial.

COMISIÓN DE ÉTICA LA HACE LARGA

Luego de una nueva votación, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría la denuncia de oficio contra la congresista Kira Alcarraz por el incidente que protagonizó con una periodista a inicios de octubre.

Dicha denuncia de oficio contra la legisladora fue aprobada con cuatro votos a favor y tres en contra, dando paso al inicio de las indagaciones preliminares.

El grupo de trabajo volvió a votar la denuncia de oficio presentada por la presidencia de la Comisión de Ética, luego de que en la sesión anterior las abstenciones superaran a los votos a favor y en contra.



El incidente se produjo cuando la periodista Marycielo Del Castillo, de Willax Televisión, abordó a Kira Alcarraz en los exteriores del Congreso para preguntarle sobre la contratación de personal en su despacho parlamentario.

A raíz de este hecho, la Comisión de Ética presentó una denuncia de oficio contra la parlamentaria de Podemos Perú por una presunta falta ética en agravio de la periodista.