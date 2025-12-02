Christian Cueva jugará por Juan Pablo II el año 2026 y no seguirá en el Emelec de Ecuador

Vuelta al Perú. El jugador Christian Cueva dejará en los próximos días al club Emelec de Guayaquil-Ecuador, con el propósito de reforzar a Juan Pablo II equipo del titular de la FPF Agustín Lozano, para la temporada 2026. Se conoce que ya hay un acuerdo de palabra del popular “Aladino” con el cuadro de Chongoyape, que seguirá jugando en La Liga 1.

Sus bajos rendimientos en la parte final de la Liga Pro de Ecuador de parte de Cueva con el cuadro “eléctrico”, ha sido constantes, lo cual ha enojado a la hinchada del Emelec, que critica que no ha sido un aporte del que se esperaba, para mejorar el nivel en el torneo, lo cual no ha sucedido.

El técnico argentino Guillermo Duró (ex Garcilaso) ha lamentado no tener a Cueva en las mejores condiciones para desarrollar su fútbol, por algunas lesiones contraídas. El comienzo del ex volante de la Selección Peruana, fue positivo, ante rivales menores, pero en los duelos ante Barcelona, LDU o el mismo Independiente del Valle, no apareció, quedando relegado de luchar los lugares de vanguardia.

De concretarse este fichaje, será el de mayor relevancia para el club Juan Pablo II, que está además a la búsqueda de otro entrenador para la temporada 2026, tras no continuar Santiago Acasiete. El objetivo de la entidad amarilla, es aspirar a llegar a competir en torneos internacionales, y no estar como en el reciente Clausura 2025, salvando en las últimas fechas el no descender.