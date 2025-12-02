Barcelona le ganó al Atlético de Madrid 3-1 y sigue firme en la punta de la Liga de España

Avanza a paso firme. F.C. Barcelona sigue de líder en la Liga de España, al derrotar en casa al Atlético de Madrid por 3-1, ampliando la diferencia a cuatro puntos sobre su escolta Real Madrid, que jugará este miércoles de visitante ante el Athletic Club. Fue por la fecha 19 y jugado en el Camp Nou.

Abrió la cuenta el elenco “colchonero” por intermedio de Alex Vane a los 19’, aprovechando un servicio de su compañero Nahuel Molina. El “Barza” reaccionó y alcanzó la igualdad por acción del brasileño Raphinha a los 26’, y pudo irse adelante en esta etapa, pero el polaco Robert Lewandowski erró un tiro penal a los 36’.

En el complemento, desniveló el marcador los azulgranas, gracias a los goles de Dani Olmos a los 65’ y Ferran Torres a los 96’ para el 3-1 final. Partido del Miércoles: Athletic Club- Real Madrid. Principales Posiciones: F.C. Barcelona 37; Real Madrid 33; Villarreal 32; Atlético de Madrid 31; Real Betis 24; Espanyol 24; Getafe 20; Athletic Club 20; Rayo Vallecano 17; Real Sociedad 16; Elche 16; Celta 16; Sevilla 16.