Alessio Zucchi ganador central de Las 6 Horas Peruanas 2025 efectuado en La Chutana

Pura garra. Alessio Zucchi ha completado una exitosa temporada 2025. Ha ganado con autoridad, junto a Ricardo Dasso y Víctor Chang, las 6 Horas Peruanas en la General y en la Fuerza Libre FIA, su categoría. La carrera de larga duración se definió en los últimos 20 minutos.

La estrategia inicial era diversos turnos por piloto. Debido a las constantes paradas que sufrió la competencia por banderas amarillas e ingreso del pace car, tuvieron que cambiar todos los planes. Ricardo Dasso inicio la jornada al mando del Ginetta LPM3, domina y no puede entregar la conducción a Zucchi porque por los cortes, se va lento, por tanto, no se consume el combustible, debiendo alargar su tiempo de manejo.

Alessio recibe el auto con una vuelta de ventaja, lamentablemente recibe una sanción en carrera. Su gran rival aprovecha esto y se hace de la punta con ventaja. Zucchi pasada la sanción, sale a recuperar tiempo encontrándose con mucho tráfico, sin embargo, logró sacar cinco vueltas de ventaja.

Regresa Dasso al timón del auto verde con clarísima ventaja, pero debe ingresar a pits. Esta vez una tuerca del aro delantero izquierdo estaba mal colocada y no ajustaba como debía. El Radical no solo recuperó las vueltas de diferencia, sino que le sacó dos de ventaja. Vuelve Dasso al asfalto y recupera una y en los últimos 20 minutos logra rebasar a Cristhian Kobashigawa quien estaba al mano del Radical, para vencer por dos segundos de ventaja.

Alessio Zucchi, ha logrado también, el Campeonato Nacional de Circuito de la presente temporada en la Fuerza Libre FIA. El corredor trujillano logró triunfar en las cuatro fechas del certamen, y lo hizo ganando de punta a punta en cada prueba.