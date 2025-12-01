Tiroteo en fiesta infantil deja cuatro muertos en California

Tres menores y un joven de 21 años murieron durante la celebración de cumpleaños de un niño de 2 años en Stockton. Autoridades buscan a los responsables del tiroteo que hirió a otras 11 personas.

Lo que comenzó como una celebración familiar terminó en tragedia. Cuatro personas murieron y 11 resultaron heridas tras un ataque armado durante la fiesta de cumpleaños de un niño de 2 años en Stockton, California. Entre las víctimas fatales hay tres menores de edad y un joven de 21 años. Las autoridades investigan el caso como un posible incidente relacionado con pandillas, mientras los responsables permanecen prófugos.

Un cumpleaños convertido en pesadilla

El ataque ocurrió alrededor de las 6:00 p.m. del último sábado en un salón de banquetes llamado Monkey Space, ubicado en la cuadra 1900 de Lucile Avenue. Entre 100 y 150 personas se reunían en el local de comidas para celebrar en vísperas de Acción de Gracias. El sheriff del condado de San Joaquín, Patrick Withrow, confirmó que la fiesta se desarrollaba con normalidad hasta que comenzaron los disparos. Los vecinos escucharon las detonaciones y llamaron a la policía de inmediato.

Autoridades señalan vínculo con pandillas

Heather Brent, portavoz del Departamento del sheriff, detalló a la AFP el número de víctimas mortales. La alcaldesa Christina Fugazi señaló a FOX40 que el ataque tendría conexión con pandillas. «Digámoslo por su nombre. Esto es terrorismo doméstico. Esto es violencia de pandillas y tiene que cesar en nuestra ciudad», declaró.

El sheriff Withrow descartó que se tratara de un acto aleatorio. «Confío en nuestro equipo y en el trabajo que hemos realizado hasta ahora para encontrar a estos animales que hicieron esto y llevarlos ante la justicia, pero aún necesitamos la ayuda del público», señaló. Los responsables siguen prófugos.

Indignación de autoridades locales

El vicealcalde Jason Lee manifestó su dolor en Facebook. «Me siento devastado y furioso al enterarme del tiroteo masivo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de un niño. Los niños nunca deberían perder la vida de esta manera», escribió. La alcaldesa informó que asesores del presidente Donald Trump ofrecieron apoyo con la investigación.