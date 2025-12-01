Sporting Cristal y Alianza Lima juegan la ida de los Playoffs el martes en el Estadio Nacional

Buscarán sacar ventaja. En el juego de ida de los Playoffs, Sporting Cristal será local ante Alianza Lima, a jugarse en el Estadio Nacional desde las 8:00 p.m. El árbitro de la contienda será Micke Palomino, esperándose una buena cantidad de hinchas rimenses, ya que solo podrán asistir los que son de la entidad de la Florida.

Cristal llega anímicamente mejor que su rival de hoy, ya que en los últimos partidos del Clausura encajó tres victorias seguidas, habiendo encontrado el técnico brasileño Paulo Autuori una oncena estable que será la que mandará hoy, con el tridente ofensivo del argentino Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávíla, con el talento de Martín Távara en el mediocampo.

Tras días tensos e incómodos con el anuncio de la directiva de la salida de Hernán Bracos para la temporada 2026, el ánimo del plantel blanquiazul, no son de los mejores, y se suma además la ausencia por expulsión de Carlos Zambrano. Néstor Gorosito ubicará a Gianfranco Chávez en su lugar. Hernán Barcos será alternativa.

ALINEACIONES

CRISTAL: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Pasquini; Pretell, Távara, Wisdom; González; Castro y Ávila. DT: P. Autuori.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Huamán, Chávez, Garcés, Trauco; Gaibor, J. Castillo, Ceppelini; E. Castillo, Guerrero y Cantero. DT: N. Gorosito.

ÁRBITRO: Micke Palomino

HORA: 8:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio Nacional de Lima