Robos sin esfuerzo en el Smart Fit

Un joven de 16 años acudió a entrenar al local del Smart Fit en Monterrico, pero al terminar su rutina se llevó una desagradable sorpresa. La bicicleta montañera en que acudió al local no estaba, él la dejó en el estacionamiento del local asegurada con una cadena, pero no estaba ni la bicicleta ni la cadena.

“Esta es la segunda vez que le roban allí, hace un mes le robaron otra bicicleta en este local. La bicicleta anterior no costó tres mil soles y ahora más. Mi hijo está muy asustado, pero lo que nos indigna es que a la hora que hemos ido a reclamar nos dicen que ellos no son responsables de nada”, dijo la madre de Rodrigo Joaquín (16), María Julia Medina.

La indignación es mayor debido a que es la segunda vez que le roban en este gimnasio sin que se haga cargo o repare el daño causado en sus instalaciones.

Una vez ocurrido el robo los familiares del menor de edad llegaron y exigieron que el gimnasio se haga cargo del caso. En el local hay cámaras, pero no hicieron nada.

Los familiares indicaron que en la puerta del gimnasio no había seguridad, pero estaba un sujeto que en ese momento limpiaba carros, por eso pidieron ver las imágenes de seguridad, pero no les hicieron caso.

“Acudimos a la comisaría a sentar la denuncia y nos damos con la sorpresa que los policías nos dicen que hay más denuncias por robos en ese local”, dijo con indignación la mamá de Rodrigo Joaquín.