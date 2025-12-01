PNP sanciona a casi 600 policías por corrupción y anuncia uso obligatorio del polígrafo

El Ministerio del Interior presentó un paquete de medidas para depurar las filas policiales, que incluye evaluaciones periódicas con detector de mentiras y la creación de nuevas oficinas de control



El gobierno endureció su estrategia contra la corrupción policial. Durante el evento ‘Tolerancia Cero a la Corrupción en la PNP’, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que el polígrafo será obligatorio para todos los efectivos en actividad y para quienes postulen a las escuelas de formación. La medida busca elevar los estándares de control y expulsar a los agentes con conductas ilícitas. Entre enero y noviembre de 2025, la institución sancionó a 4,188 policías, de los cuales 570 enfrentaron medidas disciplinarias por actos de corrupción.

El polígrafo como herramienta de depuración



Tiburcio explicó que las evaluaciones con polígrafo se aplicarán de manera periódica a todos los rangos. La herramienta también se usará en el proceso de admisión a las escuelas policiales para evitar que ingresen personas con antecedentes ilícitos. «No toleramos la corrupción, no protegemos a nadie, no retrocedemos», afirmó el ministro. La estrategia se sustenta en un nuevo reglamento institucional enfocado en la integridad.

El comandante general de la PNP, teniente general Óscar Arriola, respaldó la iniciativa y prometió firmeza. «Seremos duros y firmes con cualquier acto de indisciplina o delito cometido por nuestros efectivos», declaró. Arriola adelantó que el polígrafo formará parte del proceso formativo para impedir que egresen agentes que terminen involucrados en delitos.

Nuevas oficinas de control y reorganización disciplinaria



El sector Interior creó la Oficina de Integridad Institucional, encargada de prevenir la corrupción, promover la transparencia y proteger a los denunciantes. Tiburcio destacó que la reorganización de las oficinas de disciplina a escala nacional permitirá acelerar las investigaciones y aplicar sanciones más rápidas. Además, anunció la implementación de una oficina especializada en Lima destinada exclusivamente a los casos más graves, con personal dedicado de manera permanente.

Las cifras del sistema disciplinario



El inspector general de la PNP, teniente general Carlos Céspedes Muñoz, presentó los números del sistema disciplinario entre el 1 de enero y el 21 de noviembre de 2025. Se aplicaron 36 sanciones simples y 2,176 sanciones de rigor. Otros 520 agentes pasaron a disponibilidad, mientras que 1,456 policías fueron retirados definitivamente. Además, 594 efectivos permanecen bajo medidas preventivas, como la separación temporal del cargo. En total, 27 agentes ya fueron apartados de manera definitiva.

Tiburcio aseguró que estas acciones buscan reconstruir el vínculo con la ciudadanía. «Estamos construyendo una Policía más profesional y alineada con la protección a la ciudadanía», señaló. La autoridad sostuvo que el objetivo central es recuperar la confianza pública mediante controles estrictos, reformas normativas y procesos sumarios que aceleren las sanciones.