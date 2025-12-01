Perú y Chile cierran el paso irregular de migrantes en su frontera común

Perú y Chile cierran el paso irregular de migrantes en su frontera...

Los gobiernos descartan corredor humanitario en la frontera mientras cientos buscan salir de Chile ante amenaza electoral de expulsiones masivas

Perú y Chile acordaron este lunes que los migrantes solo podrán cruzar su frontera común mediante trámites regulares. La decisión se tomó durante la reunión virtual del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, convocada para enfrentar la crisis que generó la amenaza electoral de José Antonio Kast, candidato presidencial chileno de derecha que lidera las encuestas y promete expulsar extranjeros indocumentados si gana la segunda vuelta el 14 de diciembre contra la gobiernista Jeannette Jara.

Frontera bajo control compartido

El canciller peruano Hugo de Zela explicó que el acuerdo busca limitar la aglomeración de personas en la zona fronteriza. «Las personas van a tener que salir regularmente de Chile antes de poder ingresar regularmente al Perú», declaró tras la reunión que presidió junto a su par chileno, Alberto van Klaveren.

De Zela confirmó que un grupo de migrantes pasó de manera irregular el control chileno pero no ingresó a territorio peruano. «Lo que estamos tratando de evitar es que personas salgan de Chile e ingresen al Perú de manera irregular», aseguró el canciller.

Patrullajes conjuntos y cooperación técnica

Los gobiernos acordaron ver la situación como un problema compartido. Los dos vicecancilleres dirigirán los trabajos para establecer mecanismos de cooperación operativa entre la Policía Nacional peruana y Carabineros de Chile.

Chile y Perú convocarán a una reunión extraordinaria de Altos Mandos Policiales para coordinar patrullajes conjuntos y fortalecer la cooperación judicial. También buscan evitar nuevas interrupciones en la carretera Panamericana.

Los países crearon un grupo técnico en materia consular y migratoria que se reunirá el 9 de diciembre en Tacna. El grupo trabajará en intercambio de información, criterios de verificación migratoria y procedimientos para devolver personas en situación irregular.

Corredor humanitario descartado

De Zela calificó como «bastante difícil» la posibilidad de establecer un corredor humanitario. El canciller señaló que esta opción requeriría negociar con Ecuador. «Esa posibilidad no se ha planteado y no ha ocurrido todavía», afirmó. El gobierno peruano evaluará casos humanitarios de adultos mayores, mujeres o niños de manera individual.