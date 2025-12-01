Max Bendezú asume la dirección de PROMSA del MINSA

El MINSA gana un líder natural. Ahora el exdirector de DIRIS Lima Este será el encargado de impulsar políticas centradas en la prevención y promoción de la salud.



El Ministerio de Salud (MINSA) anunció la designación del médico pediatra Max Bendezú Jaime como nuevo Director Ejecutivo de la Dirección de Promoción de la Salud (PROMSA), cargo que ocupará de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 864-2025/MINSA, refrendada por el ministro de Salud, Luis Napoléon Quiroz Avilés.

Con una sólida formación académica y una destacada trayectoria profesional, el Dr. Bendezú asume este importante puesto con el compromiso de continuar promoviendo políticas de salud pública en beneficio de la población peruana. Su nombramiento llega en un momento clave para el país, en el que la salud pública y la promoción de hábitos saludables se han vuelto una prioridad para el gobierno.

Trayectoria académica y profesional

El Dr. Max Bendezú es Médico Cirujano egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), donde obtuvo su título de bachiller en Medicina Humana en 2008, y su título profesional como Médico Cirujano en el mismo año. Su pasión por la medicina pediátrica lo llevó a especializarse en Cirugía Pediátrica, obteniendo su especialización en la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) en 2018.

A lo largo de su carrera, el Dr. Bendezú ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en el ámbito de la salud. Entre sus experiencias más destacadas se encuentra su labor como Director de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Este, donde desempeñó un papel clave en la gestión y coordinación de los servicios de salud en la zona este de la capital. Además, fue jefe del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos del Hospital Lima Este – Vitarte, demostrando su capacidad para liderar equipos en situaciones de alta presión.

Compromiso con la investigación y la docencia

El Dr. Bendezú también ha demostrado un firme compromiso con la investigación médica y la docencia. A lo largo de su carrera ha participado en diversos cursos y capacitaciones en investigación médica, lo que le ha permitido estar a la vanguardia de las últimas tendencias en salud pediátrica. Su capacidad para transmitir conocimientos y su empatía con los estudiantes lo han consolidado como un destacado docente universitario, formando a futuras generaciones de médicos comprometidos con el país.

Una visión integral para la salud pública

En su nuevo rol como director de PROMSA del MINSA, el Dr. Max Bendezú se enfrentará al reto de liderar las estrategias de promoción de la salud en el país, priorizando la prevención de enfermedades y el fomento de hábitos saludables entre la población. Su vasta experiencia en la gestión hospitalaria y su formación en cirugía pediátrica lo convierten en un referente para la implementación de políticas que busquen reducir las brechas en el acceso a servicios de salud, especialmente en las poblaciones más vulnerables.

Un futuro prometedor

Con una sólida formación y un enfoque multidisciplinario, el Dr. Max Bendezú está llamado a liderar iniciativas clave en la promoción de la salud en el país, con una visión integral que, respaldada por su experiencia en la DIRIS Lima Este, apunta a transformar el sistema de salud en un modelo más accesible, eficiente y enfocado en la prevención.