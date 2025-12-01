Jerí y ministra de Economía participan en Adoptatón 2025 del Parque de la Exposición

Jerí y la titular del MEF visitaron el Parque de la Exposición para respaldar la labor de organizaciones animalistas en evento organizado por Fundación Rayito

El presidente José Jerí y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, participaron este domingo en la Adoptatón 2025, una feria organizada por Fundación Rayito con apoyo de la Municipalidad de Lima que busca promover la adopción responsable de perros y gatos. El evento se desarrolló en el Parque de la Exposición y culminó tras dos jornadas dedicadas a conectar animales sin hogar con familias dispuestas a adoptarlos.

Respaldo oficial a la adopción responsable

La Presidencia de la República difundió a través de X el respaldo del mandatario y la ministra a las organizaciones animalistas presentes en la feria. «¡Ellos merecen una familia para siempre! El presidente de la República, José Jerí, junto con la ministra de Economía, Denisse Miralles, brindaron su apoyo a la labor de las organizaciones animalistas presentes en la Adoptatón 2025», señaló el comunicado oficial.

El jefe de Estado acudió al evento durante la tarde del domingo. Su presencia buscó visibilizar el trabajo que realizan los colectivos dedicados al rescate y cuidado de animales abandonados.

¡Ellos merecen una familia para siempre!

El presidente de la República, José Jerí, junto con la ministra de Economía, Denisse Miralles, brindaron su apoyo a la labor de las organizaciones animalistas presentes en la Adoptatón 2025. Un evento organizado por la @FundacionRayit0 y… pic.twitter.com/sEePvIT0ab — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 1, 2025

Servicios veterinarios y dos jornadas de adopción

La Adoptatón 2025 inició el sábado 29 de noviembre. Además de facilitar la adopción de mascotas, la feria ofreció diversos servicios para animales de compañía. La actividad tuvo como objetivo principal que perros y gatos encuentren un hogar donde pasar sus días y brindar alegría a una familia.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas expresaron su respaldo a la iniciativa. La cartera celebró el trabajo que desarrolla Fundación Rayito y destacó la labor de las organizaciones animalistas «para que más perritos y gatitos encuentren un hogar lleno de amor». El evento reunió a diversos grupos que trabajan en el rescate, rehabilitación y adopción de animales en situación de abandono.