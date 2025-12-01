Jerí apuesta por fortalecer juntas vecinales como pieza clave contra la delincuencia

El presidente Jerí visitó Cañete y planteó dotar de herramientas a las organizaciones vecinales para ampliar su rol preventivo

El presidente José Jerí destacó el papel de las juntas vecinales de Cañete en la prevención del delito y prometió respaldo estatal para ampliar su labor. Durante su visita de trabajo a la Región Policial Lima Sur, el mandatario sostuvo que estas organizaciones podrían participar más activamente en la lucha contra la inseguridad si el Estado les entrega mayores herramientas e incentivos. También enfatizó el cambio de estrategia gubernamental, que pasó de la defensiva a la ofensiva junto con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo.

Un nuevo rol para las juntas vecinales

Jerí planteó redefinir el papel de las juntas vecinales en el combate a la criminalidad. El presidente argumentó que el Estado debe reconocer formalmente la labor preventiva de estas agrupaciones ciudadanas.

«Debemos darles un nuevo papel, darle las herramientas, reconocer verdaderamente la labor preventiva que representan las juntas vecinales. Tenemos que darle un enfoque mayor, un compromiso mayúsculo, porque estoy plenamente convencido de que, si ustedes tienen las herramientas, los incentivos correctos, van a poder contribuir más en la labor que se hace a nivel preventivo», afirmó el mandatario.

De la defensa al ataque

El presidente ratificó el compromiso gubernamental de combatir la delincuencia sin ceder terreno. Jerí subrayó que el Gobierno abandonó la postura defensiva que caracterizó gestiones anteriores y ahora trabaja en una estrategia ofensiva.

El mandatario apeló a la unidad nacional para enfrentar la inseguridad. «Solamente juntos vamos a poder salvar el presente y construir el futuro, que es lo que debemos hacer. Es responsabilidad no solo del Gobierno sino de todos los peruanos, tenemos que salvar nuestro presente para que el futuro sea heredado de la mejor manera posible», puntualizó.

Agenda de seguridad en Cañete

El presidente realizó estos anuncios durante su visita a la sede de la Región Policial Lima Sur en Cañete, como parte del IV Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Jerí se reunió con el general Javier Infante Revilla, jefe de la Región Policial Lima Sur, y con el alcalde de Cañete, José Alcántara. Más temprano, el mandatario encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera en el IEP José Buenaventura Sepúlveda de Cañete.