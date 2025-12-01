Gobierno detecta drogas y celulares en requisas a penales del país

El gobierno incautó conexiones eléctricas irregulares, teléfonos y hasta tres kilos de pasta básica de cocaína en el penal El Milagro de Trujillo, según el ministro de Justicia

Las requisas que el gobierno realiza en cárceles de todo el país están dando resultados, según el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura. Los operativos han permitido incautar drogas, teléfonos celulares, conexiones eléctricas irregulares, aparatos eléctricos y cargadores artesanales. El funcionario reconoce que estos hallazgos obligan a fortalecer la seguridad en el ingreso a los establecimientos penitenciarios.

Hallazgos en los operativos

Martínez declaró desde el penal de Cañete, donde este lunes se realizó una requisa, que los operativos están encontrando lo que buscan. «Las incautaciones que estamos haciendo a nivel nacional funcionan porque estamos encontrando estas sustancias y objetos (prohibidos); pero también eso conlleva a que nosotros tengamos que fortalecer la seguridad en el ingreso a los penales», dijo.

Las autoridades hallaron libretas con números telefónicos que serán investigadas para determinar su uso y finalidad.

Tres kilos de droga enterrados en Trujillo

El caso más grave ocurrió en el penal El Milagro de Trujillo. Allí las autoridades encontraron cerca de tres kilos de pasta básica de cocaína y anfetaminas enterradas en los jardines del establecimiento. El hallazgo muestra la magnitud del problema que enfrentan los penales del país.

En Cañete, además de requisar objetos prohibidos, las autoridades clausuraron conexiones eléctricas instaladas de manera irregular. El gobierno también bloqueó la señal de teléfonos celulares en las cercanías del penal para evitar que se usen en actividades ilícitas.

Expansión a provincias

Martínez explicó que las requisas comenzaron en Lima Metropolitana y ahora se extienden a provincias. «Hoy día se ha realizado una requisa en el interior del penal, esto es una práctica que estamos haciendo, como lo hemos ya venido implementando comenzando por Lima Metropolitana y ahora lo estamos extendiendo a provincias», afirmó.

El ministro no especificó cuántos penales han sido intervenidos ni cuántos operativos más se planean. Tampoco detalló las medidas concretas para fortalecer la seguridad en el ingreso a los establecimientos penitenciarios, pese a reconocer que es necesario hacerlo.