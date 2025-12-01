Enrique Valderrama arrasa en internas del Apra y se encamina a liderar el partido rumbo al 2026

El joven dirigente obtiene el 75% de los votos escrutados mientras Javier Velásquez Quesquén queda relegado a un distante segundo lugar

Enrique Valderrama se consolida como el virtual ganador de las elecciones internas del Apra tras obtener el 75% de los votos contabilizados por la ONPE. El candidato de la fórmula 7 logra una ventaja contundente que lo perfila para encabezar el histórico partido de cara a las elecciones generales del 2026, marcando un posible relevo generacional en la agrupación.

Valderrama lidera con amplia ventaja



Los resultados oficiales muestran un respaldo masivo de la militancia aprista hacia Valderrama. La fórmula 7 supera por amplio margen a sus competidores en esta contienda interna que definirá el futuro del partido. Javier Velásquez Quesquén, candidato de la fórmula 13, se ubica en segundo lugar pero con una diferencia significativa que hace prácticamente imposible una remontada.

El proceso electoral se desarrolla en dos jornadas. La primera se realizó el 30 de noviembre y la siguiente está programada para el 7 de diciembre. Alberto Kuroiwa, director nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, confirmó desde Tacna que el organismo proclamará los resultados finales antes del 15 de diciembre.

La familia García reaparece en escena

Mientras Valderrama se encamina a la victoria, la familia del fallecido expresidente Alan García vuelve a tener presencia en la política aprista. Federico Dalton, hijo de García, expresó públicamente su apoyo a su hermana Carla García, quien integra la lista de Velásquez Quesquén.

Dalton utilizó sus redes sociales para respaldar la candidatura de su hermana. El hijo del expresidente enfatizó la necesidad de que las nuevas generaciones participen activamente en la conducción del partido. Este respaldo familiar añade un componente simbólico a la campaña de Velásquez Quesquén, aunque los números actuales favorecen ampliamente a Valderrama.