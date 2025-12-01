Electricista muere tras caer 400 metros por falla en arnés durante obra de electrificación rural

El electricista Ronald Rojas Lino perdió la vida cuando el arnés se trabó y rompió mientras instalaba cables en Huánuco. La familia exige investigar posible negligencia.

Un trabajador de 24 años murió la semana pasada tras caer al vacío desde 400 metros de altura mientras instalaba cables eléctricos en la zona de Muña, distrito de Chaglla, provincia de Pachitea, en Huánuco. Ronald Rojas Lino cruzaba suspendido de una cuerda cuando el arnés se trabó y se rompió, provocando su caída contra la maleza. Sus compañeros grabaron el momento exacto del accidente.

El accidente durante la instalación

Rojas Lino participaba en un proyecto de electrificación rural y se disponía a cruzar de un extremo a otro suspendido en el arnés. Sus colegas jalaban la soga para ayudarlo a llegar al punto donde ellos se encontraban. La tragedia ocurrió cuando el electricista llegó cerca de la mitad del trayecto. El arnés se trabó y luego se rompió, causando su caída a toda velocidad.

Los trabajadores que lo acompañaban corrieron de inmediato para socorrerlo. Sin embargo, no pudieron encontrarlo debido a que el terreno boscoso dificultaba la búsqueda. Tras varias horas, policías del escuadrón de emergencia de Huánuco hallaron su cuerpo sin signos vitales.

Familia exige investigación

Los familiares de Rojas Lino exigen a las autoridades celeridad en las investigaciones para determinar qué causó su muerte. Los deudos esperan conocer si hubo alguna negligencia por parte de la empresa contratista en el equipo que utilizó el joven electricista.

Proyecto de electrificación en zonas alejadas

Este proyecto de electrificación rural forma parte de una cartera de 19 planes que ejecuta el Estado peruano en igual número de regiones. Se estima que 415 mil habitantes de 3,838 localidades en zonas alejadas se beneficiarán con el servicio de luz eléctrica.

La Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas ejecuta estos proyectos con una inversión total de 1,465.7 millones de soles. Cuando se logre finalizar todos, la cobertura eléctrica para el 2027 alcanzará un 96 por ciento en zonas rurales altoandinas y amazónicas.