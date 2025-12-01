Directorio de Petroperú sufre nueva sacudida: Óscar Zapata renuncia tras solo dos semanas en el cargo

El director de Petroperú renuncia a su puesto apenas 13 días después de asumirlo. La petrolera estatal busca completar su reestructuración mientras enfrenta cambios constantes en su directorio



Óscar Zapata presentó su renuncia irrevocable al directorio de Petroperú apenas 13 días después de asumir el cargo. La empresa estatal informó la salida mediante una carta enviada a la Superintendencia de Mercado de Valores el viernes 28 de noviembre. Zapata, quien también preside la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, fue reemplazado de inmediato por Raúl Jaime Ancasi. El cambio ocurre mientras la petrolera atraviesa un complejo proceso de transformación integral.

Renuncia abrupta sin explicaciones

La misiva enviada a la Superintendencia de Mercado de Valores no aclara los motivos detrás de la decisión. El documento indica que Zapata presentó su carta ante Luis Canales Gálvez, quien lidera el directorio desde mediados de noviembre. «El señor Oscar Zapata Alcázar ha presentado ante el Presidente del Directorio de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., su carta de renuncia irrevocable al cargo de Director Independiente», señala el texto.

Zapata había asumido el 15 de noviembre como director independiente. Su salida deja al directorio conformado por Canales Gálvez en la presidencia, Néstor Herrera Guerrero como representante de los trabajadores, Jesús Ramírez Gutiérrez, Elba Rojas Álvarez de Mares, el recién llegado Raúl Jaime Ancasi y Luis Camino Quinde como director suplente de los trabajadores.

La búsqueda del director de transformación

La petrolera estatal lanzó su segunda convocatoria internacional el 19 de noviembre para contratar los servicios de transformación integral. Un decreto de urgencia publicado en setiembre de 2024 puso en marcha este proceso que apunta a reorganizar la empresa.

La primera convocatoria fracasó. Ninguna empresa postulante cumplió con los requisitos técnicos mínimos. Solo Arthur D. Little – DLA Piper logró avanzar a la fase de evaluación económica. Sin embargo, su propuesta superó en 17 por ciento el monto referencial estimado y quedó descartada.

La conformación del nuevo directorio en noviembre buscaba dar estabilidad a la gestión de Petroperú. La salida de Zapata contradice ese objetivo. El reemplazo por Ancasi se concretó un día después de la renuncia. La empresa enfrenta ahora el desafío de mantener la coherencia en su conducción mientras avanza en su reestructuración pendiente.