Condenan a dos policías y un abogado por detener ilegalmente a una mujer en Huacho

Dos efectivos policiales de la comisaría de Huacho y un abogado fueron condenados por el Poder Judicial por su participación en la detención ilegal de una trabajadora de una óptica de dicha ciudad, ocurrido el 24 de marzo del 2018 y pedirle dinero a cambio de su liberación.

Se trata de los suboficiales Andrés Rodolfo Malvaceda Victorio y Franko Paúl Vásquez Fuentes quienes recibieron seis años de pena privativa de la libertad efectiva, al ser hallados culpables por los delitos de concusión, abuso de autoridad, omisión de funciones y uso de documento público.

Mientras que el abogado Jacob Aguirre Mallqui, fue sentenciado a tres años de pena privativa de la libertad suspendida por ser cómplice del delito de concusión.

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huaura, impuso a los tres sentenciados el pago de una reparación civil de 5 mil soles que deberán pagar de forma solidaria a favor de la agraviada, y 50 días multa en el caso de los policías y 200 días multa en el caso del abogado, quien, además, quedó inhabilitado para ejercer el derecho.

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura, a cargo del fiscal provincial Cristhian Manrique Mendoza, acreditó la actuación ilícita de los policías Andrés Malvaceda y Franko Vásquez y del abogado Jacob Aguirre, logrando que los condenen.

Según la acusación fiscal, sustentada en audiencia por la fiscal adjunta provincial Karla Paola Falcón García, la víctima trabajaba en una óptica y reclamó a su jefe el pago de horas extra y por fines de semana. Este, sin embargo, en represalia buscó la ayuda del abogado Aguirre Mallqui y éste a su vez solicitó los servicios de los los policías quienes la obligaron a subir a un patrullero y la trasladaron hasta la sede de la SEINCRI Huacho, tras ser acusada falsamente de robo.

Ya en la sede policial de la Sección de Investigación Criminal (Seincri) Huacho, los suboficiales de la PNP retuvieron a la mujer de forma arbitraria, elaboraron documentos con una firma falsificada del comisario y permitieron que el abogado redactara un falso contrato de préstamo por S/ 10 000, que el tío de la víctima se vio obligado a firmar a cambio de su liberación.