Asesinan a precandidato de Juntos por el Perú en Piura y partido denuncia móvil político

Asesinan a precandidato de Juntos por el Perú en Piura y partido...

Percy Ipanaqué fue atacado por sicarios cuando se dirigía a un cementerio. La organización exige investigación rigurosa y responsabiliza al Estado de complicidad



Percy Ipanaqué Navarro, abogado y precandidato de Juntos por el Perú a la Cámara de Diputados, fue asesinado por dos sicarios en moto en Piura. El partido señala que el crimen tiene motivación política y acusa al Estado de ser «incapaz, indolente y cómplice» frente al sicariato que elimina opositores.

El asesinato ocurrió en la carretera hacia el caserío Miraflores. Ipanaqué conducía su vehículo de placa P1H-114 rumbo al cementerio Mapfre cuando dos sujetos en motocicleta lo interceptaron. Los atacantes le dispararon a quemarropa sin darle oportunidad de reacción.

Juntos por el Perú emitió un comunicado exigiendo justicia. «Nos comprometemos a luchar para que estos execrables hechos no queden en la impunidad», señaló la organización. El partido responsabilizó de la muerte a «fuerzas reaccionarias» que usan el sicariato como herramienta para eliminar adversarios políticos.

Un activista incómodo para el poder



El precandidato había denunciado públicamente la «delincuencia institucional» en las últimas semanas. También participó en movilizaciones exigiendo la liberación de Pedro Castillo, quien recibió condena de 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración para la rebelión tras su intento de golpe del 7 de diciembre de 2022.

«Percy Ipanaqué ha sido víctima de quienes veían en él a un potencial adversario en las próximas elecciones generales y de quienes pretenden perpetuar la corrupción institucional», sostuvo Juntos por el Perú. La organización advierte que el sicariato se convierte en «una forma de dirimir diferencias políticas y sociales».

El patrón de violencia contra líderes sociales

El partido lamentó que «decenas de líderes defensores del medio ambiente, dirigentes populares, representantes gremiales, transportistas y pequeños empresarios» sean asesinados cada día. Esta violencia sistemática revela un patrón donde los sectores organizados enfrentan eliminación física como respuesta a su activismo.

Roberto Sánchez Palomino, presidente de Juntos por el Perú y congresista, pidió una «investigación rigurosa e inmediata». «El Perú no puede seguir viviendo bajo el miedo», añadió en su cuenta de X. La exigencia apunta a romper la impunidad que protege estos crímenes.