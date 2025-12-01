Alcalde de Huánuco investigado por contaminar río Huallaga con sangre de matadero municipal

El Ministerio Público inició investigación contra el alcalde de Huánuco, Antonio Jara, tras constatar que residuos sanguinolentos del matadero municipal llegaban directamente al río mediante un tubo de PVC.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ordenó el cierre temporal del matadero municipal de Huánuco después de comprobar que descargaba aguas servidas y residuos sanguinolentos directamente al río Huallaga. La intervención se realizó luego de que el fiscal César Gonzáles observara las aguas del río teñidas de rojo. El establecimiento vertía los desechos a través de un tubo de PVC que desembocaba en el cauce del río.

El colapso ignorado

El administrador del matadero informó durante la diligencia que los pozos sépticos colapsaron hace más de dos meses. Pese a los reiterados pedidos de mantenimiento, la Municipalidad no atendió el problema. El matadero continuó operando y beneficiando vacunos, porcinos y ovinos mientras los residuos iban directamente al río.

El médico veterinario del camal entregó documentos que demuestran la inacción municipal. El área de Planificación y Presupuesto respondió que «no cuenta con crédito presupuestal» para solucionar el colapso de los pozos sépticos. Esta respuesta oficial deja en evidencia que la autoridad edil conocía el problema pero no destinó recursos para resolverlo.

Cierre y consecuencias

La Fiscalía dispuso la suspensión de actividades por 15 días. Durante este periodo, la comuna debe presentar un plan de mitigación de vertimientos. El fiscal Gonzáles estuvo acompañado por Andrea de la Cruz, representante del ALA, y efectivos de la Policía de Medio Ambiente.

El Ministerio Público inició investigación preliminar contra el alcalde Antonio Jara Gallardo, el gerente municipal, los gerentes de Desarrollo Económico y Administración, y el administrador del matadero. Todos enfrentan posibles cargos por contaminación ambiental. El acta fiscal advierte que los funcionarios serán denunciados por desobediencia y resistencia a la autoridad si incumplen las disposiciones.