«Agricooltores» celebra triunfo ante Indecopi

Conductores Vania Torres, Gino Tassara, Gabriel González y Gerardo Fiedler reafirman propiedad del nombre del programa de YouTube

Tras año y medio de batalla legal, Gino Tassara, conductor y fundador de “AGRICOOLTORES” anunció públicamente que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) declaró fundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial contra Cesar Augusto Urrutia Chacaltana, quien había registrado el nombre del programa como propio en el rubro de tecnología.

La controversia comenzó cuando el programa conducido actualmente por Tassara, Vania Torres, el actor Gabriel González y el modelo Gerardo Fiedler descubrieron que Urrutia había registrado “AGRICOOLTORES” como una marca vinculada a la venta de software, aunque en la práctica el uso generaba confusión con el programa.

Mediante comunicado de prensa, Tassara anunció la resolución en donde se prohíbe el uso de la marca “AGRICOOLTORES” de forma aislada o conjuntamente con otros elementos independientes para distinguir servicios de publicación de videos y/o webinars y /o podcast. Además, que se deberá pagar una multa de 2 Unidades Impositivas Tributarias (10 mil soles).

“El señor César Urrutia en un post malinforma que se le ha sancionado por crear una plataforma gratuita que conecta con el sector, y quiero aclarar que no se le multa por crear una plataforma gratuita, se le sanciona por hacer uso de nuestro nombre con el que venimos trabajando hace 3 años. Es importante mencionar que hace año y medio cuando nos enteramos de que hacía uso de AGRICOOLTORES, nos reunimos e indicó en ese momento que no usaría el nombre, pero saliendo de esa reunión continuó usando nuestra marca”, remarcó Tassara.

Los conductores del programa celebraron la noticia y añadieron que el principal objetivo de “AGRICOOLTORES”, que sale los viernes por YouTube, es difundir de una manera entretenida y didáctica el mundo de la agronomía peruana en las plataformas digitales.

«Yo he sido testigo cómo inició AGRICOOLTORES y ahora que soy parte, sé que es no es fácil las condiciones de nuestros agricultores no son las óptimas y con el programa somos esa voz que necesitan, y ahora que seguimos creciendo no puede venir cualquiera a querer utilizar y confundir con nuestra marca de programa. Agradecida que Indecopi fue claro en respetar nuestros derechos», Vania torres”, contó la conductora Vania Torres, exintegrante de “EEG” y actual campeona mundial de surf en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025.

El programa “AGRICOOLTORES” acaba de superar los 2 millones de visualizaciones en YouTube y tiene una audiencia mensual de más de 50 mil personas, con presencia en México, Venezuela, Argentina y, con más fuerza en Perú.