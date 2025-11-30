Takeo Matayoshi ganó ampliamente “Las 6 Horas Peruanas” efectuadas en Autódromo de «La Chutana»

El piloto nacional Takeo Matayoshi se consagró ganador de su categoría en la 55ª edición de Las 6 Horas Peruanas, realizada en el Autódromo La Chutana, cerrando una jornada exigente y llena de desafíos técnicos que el equipo logró superar con disciplina y trabajo conjunto.

A bordo de un Honda EG de la categoría TC Light, Matayoshi formó equipo con los destacados pilotos Roger Velázquez, Cristian Pérez y Gianfranco Pérez, cumpliendo una sólida actuación que les permitió conquistar una nueva victoria para sus trayectorias deportivas.

Una carrera desafiante desde el inicio

El equipo afrontó una competencia difícil desde los primeros giros. Según relató Matayoshi, el auto presentó una fuga en el inyector, el primer inconveniente técnico que obligó al equipo a actuar de inmediato para evitar consecuencias mayores.

Posteriormente, durante el turno de manejo de Cristian Pérez, el vehículo sufrió una salida de pista que provocó la rotura del piso plano, añadiendo un nuevo obstáculo a la estrategia de carrera.

A pesar de estos contratiempos, el equipo mantuvo la concentración y logró sostener un ritmo competitivo hasta el final.

Orden de manejo y un cierre impecable

Roger Velázquez abrió la competencia, seguido de Cristian Pérez y Gianfranco Pérez, finalmente, Takeo Matayoshi fue el encargado de rematar la carrera, asegurando la victoria en la categoría.

Matayoshi expresó su profundo agradecimiento y reconocimiento al equipo, a sus auspiciadores Yokohama y VIP2Cars, Inca Soluciones, cuyo respaldo fue clave para concretar esta participación y alcanzar el triunfo en la histórica prueba de resistencia.

Asimismo, envió un mensaje especial a toda la afición del automovilismo, destacando que este triunfo no es solo suyo: “Esta victoria es de todo el equipo. Nada de esto sería posible sin mis compañeros de volante, sin cada persona del equipo técnico y sin el apoyo de todos los hinchas que nos acompañan siempre. a los medios de comunicación a la organización Ganamos juntos y este resultado también es de ustedes.”

La victoria en esta edición 55 reafirma la vigencia, capacidad y compromiso de Takeo Matayoshi con el deporte motor, sumando un nuevo capítulo memorable a su trayectoria dentro de las 6 Horas Peruanas.