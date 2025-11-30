Real Madrid solo igualó con Girona 1-1 de visita y cedió la punta de la Liga al Barcelona

Cedió la punta de la Liga. Real Madrid no pasó de un empate en su visita al Girona 1-1 por la fecha 14, resultado que lo pone en el segundo lugar de la tabla con 33 puntos, uno menos que el F.C. Barcelona que se benefició con este resultado. Nuevamente el cuadro merengue que conduce técnicamente Xabi Alonso, dejó dudas en el accionar colectivo, costándole el no ganar este compromiso.

Casi al final de la primera etapa, y cuando minutos antes le anularon un gol a Kylian Mbappé por una mano previa, recibió una estocada cuando a los 45’ el marroquí Azzedine Ounahi acertó con un derechazo para mandar el balón a la red y poner a Girona arriba 1-0. En el complemento, tuco su revancha el francés Kylian Mbappé que a los 67’ de penal, logró el empate para el Madrid, que luego no pudo revertirlo.

Otros Resultados: Real Sociedad 2 Villarreal 3; Sevilla 0 Real Betis 2; Celta 0 Espanyol 1. Partido del Lunes: Rayo Vallecano-Valencia. Principales Posiciones: F.C. Barcelona 34; Real Madrid 33: Villarreal 32; Atlético de Madrid 31; Real Betis 24; Espanyol 24; Getafe 20; Athletic Club 20; Real Sociedad 16; Elche 16.