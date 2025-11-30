Presidente José Jerí apuesta por la música



Anoche prometió gestionar terreno para campus de la recién licenciada Universidad Nacional de Música

El país necesita fortalecer la educación y especialmente las especialidades vinculadas al desarrollo del arte y la música, así como levantar el espíritu de nuestros ciudadanos. En ese sentido, el Presidente de la República José Jerí anunció que agotará los medios para conseguir un terreno donde la recientemente licenciada Universidad de Música pueda construir un campus adecuado a sus exigencias.

En la ceremonia de entrega de la resolución de Licenciamiento, realizada el 28 de noviembre en el Teatro Municipal, el Presidente Jerí felicitó a las autoridades, docentes y alumnos de la UNM por el logro y los instó a seguir esforzándose, esta vez, para mantener

las condiciones básicas de calidad.



Minutos antes el presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Música, Dr. Wilder Braul, había recibido de manos del Superintendente de la Sunedu, la resolución que les otorga el licenciamiento que por dos años tramitaron.

La Universidad Nacional de Música, heredera del histórico Conservatorio, tiene 117 años de fundado. Cuenta actualmente con 600 alumnos que se preparan en 24 especialidades que se imparten en tres locales ubicados en el Centro de Lima.