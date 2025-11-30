Perú sumó 6 medallas de oro en el Surf de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Notable. La delegación peruana de surf tuvo un domingo brillante en Punta Rocas, luego que Cristopher Bayona, Gómez, María Fernanda Reyes, Lucas Garrido Lecca, Sol Aguirre y Lucca Mesinas consiguieron seis medallas de oro, en el marco de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

El primer oro llegó en bodyboard masculino con Cristopher Bayona que se impuso al panameño Edwin Núñez en una reñida final, con un puntaje de 14.50, ante el 14.03 conseguido por su rival. Luego en SUP Surf masculino, el peruano José Gómez se quedó con la medalla de oro tras superar en la final al chileno Gabriel Salazar, con un puntaje de 16.17, sobre el 13.26 de Salazar.

María Fernanda Reyes no podía faltar en esta gran jornada y se quedó con la presea dorada en longboard femenino, con un puntaje de 11.84 en la final, superando así a la colombiana Margarita Conde, que sumó 8.30. Luego, Lucas Garrido Lecca se llevó el oro en longboard masculino tras derrotar en la final al chileno Rafael Cortez.

En la modalidad de shortboard femenina, la peruana Sol Aguirre fue la mejor y se llevó el oro tras derrotar en la final a la ecuatoriana Dominic Barona. Finalmente, en la competencia de shortboard masculino, la medalla de oro estaba asegurada para Perú pues la final fue entre los peruanos Lucca Mesinas y Alonso Correa, ganándola el primero de los nombrados.