Multitudinaria bienvenida tuvo Flamengo en su llegada a Río de Janeiro tras lograr la Copa Libertadores en Lima

Flamengo tuvo hoy domingo un multitudinario recibimiento de su hinchada, con el cual el club más popular de Brasil inició los festejos en casa, después de obtener el título de la Copa Libertadores 2025 logrado el sábado en el Estadio Monumental de Lima-Perú al vencer 1-0 al Palmeiras de Sao Paulo, en duelo de equipos brasileños.

Desde la madrugada la “torcida” comenzó a hacerse presente en el punto de partida, en pleno centro de la ciudad de Río de Janeiro, buscando asegurar la mejor posición cerca del ‘trio eléctrico’, el inmenso camión musical que fue adaptado para desfiles, que transportó al equipo por los cerca de 900 metros de recorrido en la avenida presidente Vargas, una de las más importantes de la ciudad.

Los jugadores aterrizaron en el primer avión a las 10:00 horas locales desde Lima, y el cuerpo técnico un poco después en otro avión-, pero tras juntarse en el aeropuerto internacional de Galeão Tom Jobim a probar alimentos, partieron en dos autobuses hacia el punto de encuentro. A la salida del terminal aéreo, algunos jugadores se asomaron por los aireadores del techo para saludar al grupo de hinchas. que los esperaban.

Bien escoltados por algunos vehículos de seguridad y por una caravana de decenas de motos conducidas por “torcedores”, los jugadores llegaron, media hora después (¡por fin!), a su destino, donde miles de aficionados que los esperaban en el centro de la ciudad explotaron de éxtasis y felicidad al ver a su equipo, el primer conjunto brasileño en levantar cuatro veces la Copa Libertadores.