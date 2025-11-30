Max Verstappen ganó el Gran Premio de Catar y dejó en suspenso el campeón de pilotos de la Fórmula 1

Final de infarto. El piloto neerlandés de Max Verstappen de Red Bull, puso en duda la definición del mundial de pilotos tras ganar el Gran Premio de Catar y poner dramatismo al campeonato de Fórmula 1, superando a los otros candidatos al título, como el australiano Oscar Piastri (segundo) y el inglés Lando Norris (cuarto) en una carrera de infarto a nivel de estrategias, beneficiándose de ella el español Carlos Sainz que acabó en el tercero y fue al podio.

Con este desenlace en Lusail, el título se decidirá en Abu Dabi, donde se correrá la última carrera del campeonato teniendo un desenlace más que ajustado con Norris todavía liderando la clasificación con 408 puntos, aunque ahora con Max Verstappen a solo 12 (396) y Piastri a 16 (392), respectivamente.

En definitiva, el campeonato del mundo que parecía sentenciado semanas atrás y que ahora, entre los errores y tensiones de McLaren y el voraz apetito de Verstappen, con Red Bull está con las chaces intactas de retener su título de cara a la cita de Abu Dabi el próximo domingo 7 de diciembre.