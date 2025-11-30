Hernán Barcos en lista de convocados por Alianza Lima para partido del martes ante Cristal

Alianza Lima va quedando listo para el compromiso ante Sporting Cristal de este martes. El elenco íntimo dio a conocer sus convocados para dicho cotejo de ida de los playoffs por la Copa Libertadores. La principal novedad es que Hernán Barcos esta no minado, tras la decisión de que no estará para la temporada 2026 con el cuando blanquiazul, pero como lo señaló el propio “Pirata” quiere terminar este 2025, buscando que el club sea Perú 2.

En la lista del conjunto blanquiazul, resalta además la ausencia de Jean Pierre Archimbaud, quien se encuentra en recuperación de una lesión y no podrá ser tomado en cuenta. De otro lado, Pablo Lavandeira, quien regresó a los campos en el choque anterior ante UTC, vuelve a estar en la nómina del cuadro íntimo.

Los convocados por Néstor Gorosito son los siguientes: ARQUEROS: Ángelo Campos, Guillermo Viscarra. DEFENSAS: Marco Huamán, Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Brian Arias, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco. VOLANTES: Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jesús Castillo, Sergio Peña, Pablo Lavandeira, Pablo Cepellini, Alan Cantero. DELANTEROS: Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Paolo Guerrero y Hernán Barcos (delanteros).

Cabe mencionar que el segundo partido de estos Playoffs, se jugará el sábado 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, a las 8.00 p.m. siendo local Alianza Lima ante Sporting Cristal. El ganador de esta serie, se enfrentará a Cusco F.C. también en partid de ida y vuelta, para definir quien será Perú 2 en Copa Libertadores.