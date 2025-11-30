DIRIS Lima Este formará Agentes Comunitarios de Salud

Es la primera unidad ejecutora en recibir autorización como Centro de Certificación de Competencias Laborales

La Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Este, liderada por el Dr. Norberto Yamunaqué Asanza, acaba de marcar un hito en su vida institucional al ser la primera unidad ejecutora a nivel nacional en recibir la constancia de autorización como Centro de Certificación de Competencias Laborales (CCCL), que le permitirá fortalecer la labor de los Agentes Comunitarios de Salud en la tarea de acercar los servicios sanitarios a la población más vulnerable.





De esta manera, la DIRIS Lima Este -en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Trabajo (MTPE)- podrá implementar procesos de evaluación en busca de profesionalizar y formalizar el trabajo de los ACS. En esa línea, durante la ceremonia, seis evaluadores de competencias laborales, que pasaron por una rigurosa preparación, fueron distinguidos como tales.







“Yo les debo mucho a los agentes comunitarios, varios de los cuales están aquí con nosotros. Sin ellos, las actividades que tenemos programadas quizá no se podrían llevar con éxito porque, como bien se ha dicho, son un nexo muy importante entre nosotros y la comunidad”, expresó el Dr. Norberto Yamunaqué Asanza.





“Me comprometo a que este proceso continúe y se fortalezca cada día más. Ese es mi compromiso y el compromiso de mi equipo y el compromiso de todos los trabajadores para nuestros Agentes Comunitarios de Salud”, añadió.





El Dr. Yamunaqué recibió de manos del Dr. Rony Salazar Martínez, Director General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales del Ministerio de Trabajo, la constancia de acreditación como Centro de Certificación de Competencias Laborales, en tanto que el Dr. Yuri Alegre Palomino, Director Ejecutivo de la Dirección de Promoción de la Salud del MINSA, hizo lo propio con un reconocimiento a la DIRIS Lima Este “por su compromiso y destacada labor en la promoción de vida saludable en la familia y el desarrollo de la comunidad”.



Ambos funcionarios dijeron celebrar este logro institucional de la DIRIS Lima Este, que refleja el compromiso del Estado por profesionalizar el trabajo de quienes están más cerca a nuestras comunidades”.