Alberto Moreno, vocero de Ciudadanos Por el Perú (CPP): “Destrabaremos más $37 mil millones en minería”

Entrevista con Alberto Moreno, vocero de Ciudadanos Por el Perú (CPP)
Guardia Nacional, Educación para el Trabajo y destrabe de las inversiones mineras son las apuestas de CPP
Por: Mariano Arana Bazán
- La inseguridad ciudadana es el principal problema, ¿qué propone el partido?
Planteamos la creación de la Guardia Nacional: una guardia con su propia estructura de investigación, inteligencia y seguimiento, independiente de las jurisdicciones y jefaturas de la Policía Nacional. Formaría parte de la represión contra la delincuencia, pero también vigilaría el comportamiento policial para evitar la filtración delincuencial en otras fuerzas.
- ¿Es una propuesta que extrapola de otros países?
Tú sabes que en estos temas de lucha contra la delincuencia no hay nada nuevo bajo el sol. Hay que recoger las mejores experiencias. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el FBI y otros organismos de control que desarrollan en paralelo la lucha contra la delincuencia sin fraccionar a las fuerzas policiales locales que cuidan el orden y la seguridad. Se necesita una fuerza totalmente independiente que haga este trabajo, y esa será la Guardia Nacional, o como se le denomine. Podría asimilar a estudiantes universitarios con bachillerato en áreas como psicología o antropología que reúnan las condiciones físicas.
- Sobre educación, ¿qué propuesta bandera tiene CPP?
Ciudadanos por el Perú apuesta por una educación para el trabajo. Creemos que la educación tradicional de tiza, pizarra y carpeta debe dar paso a una educación por el trabajo. El aula debe ser global. El alumno tiene que entrar a una educación globalizada. Nuestro candidato presidencial, el doctor Morgan Quero, ya había iniciado estos cambios de globalizar la educación, de formar estudiantes con conocimientos y mejores infraestructuras, como los Colegios Bicentenario.
- Al respecto, ¿cuál es su postura sobre la beca 18?
Yo creo que lo que tenemos en el Ministerio de Economía, lamentablemente, son funcionarios con una visión limitada. No hay una mirada de la inversión del dinero del Estado en elementos como este que van a revertir en un futuro próximo las inversiones que se hagan. Este despiste de algunos funcionarios para no ponerle presupuesto a 20.000 jóvenes no hace sino mostrar que el Estado tiene que cambiar; no basta que un ministerio cambie, tienen que cambiar todos.
- ¿Cómo conquistarán ese voto juvenil?
CPP cree firmemente en la inversión. No hay otra forma de generar una revolución de trabajo y empleo en el Perú que no sea con la inversión. La inversión es el gran aliado del desarrollo de la economía nacional y es el gran aliado de la generación de empleo para dos millones y medio de jóvenes que salen todos los años del nivel secundario, institutos técnicos y universidades. Actualmente, hay escasez de empleo porque el Estado demora en abrir las compuertas de la inversión.
- ¿Qué propuestas puntuales tiene sobre salud pública?
Nosotros en salud pública creemos firmemente en la prevención de la salud. No basta con construir decenas de hospitales. ¿Para qué necesitamos hospitales si no tenemos médicos con la suficiente calidad para operar? Se dio un dato: este año habrá 10.000 SERUMS para médicos, pero si salen 14.000, se les tiene que dar a los 14.000. El Perú no tiene médicos en las postas, que están abandonadas. El centro del problema es hacer que los 14.000 egresados de ciencias de la salud vayan a hacer su SERUM en las zonas periféricas y en las miles de postas médicas abandonadas.
- ¿He escuchado mal? ¿El tema de infraestructura hospitalaria no va a ser una prioridad?
Creemos que la infraestructura hospitalaria que existe es, en estos momentos, más que suficiente. Necesitamos desarrollar la infraestructura de atención de la medicina preventiva en las zonas periféricas. Cuando más cuidemos la salud de las personas en la parte inicial, la parte preventiva, menos pacientes vamos a tener en los hospitales.
- ¿Va a haber mayor inversión en el primer nivel de atención?
Totalmente de acuerdo. La primera medida que se va a hacer es que las postas médicas deben atender un mínimo de 12 horas diarias. Si la posta médica abre a las 7 de la mañana, atenderá hasta las 7 de la noche.
- Muchos están vinculándolos con Dina Boluarte y Nicanor Boluarte.
La señora Dina Boluarte ha sido la lideresa, y asumió su tarea constitucional en función a una decisión del Parlamento de vacar al presidente, lo cual constitucionalmente le correspondía. Eso no nos hace a nosotros parte de su gobierno, de ninguna manera. Respetamos eso y hemos acompañado la gobernabilidad. En el caso del señor Nicanor Boluarte, yo particularmente soy su amigo y lo he dicho públicamente. Pero el señor Boluarte nunca ha sido miembro del partido por una sencilla razón: cuando el partido se crea, él era vocero y personero legal de otro partido político. Saquen ustedes sus conclusiones: si era militante y vocero de otro partido, ¿cómo va a ser miembro de nuestro partido político? Eso no sucedió nunca.
- ¿CPP también va por la Asamblea Constituyente?
Nosotros no creemos que la Asamblea Constituyente sea una salida para el país en estos momentos. La Asamblea Constituyente nos está dividiendo intensamente. Este Congreso ha demostrado que, sin la Asamblea Constituyente, se han cambiado el 50% de la Constitución del Estado. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en el nuevo Parlamento para hacer lo que hace falta: la gran reforma del Estado?
- El partido habló de “revolución educativa”.
Hemos planteado que no podemos construir todos los colegios del país—alrededor de 4000 que se encuentran en estado deplorable—. La economía está buena, pero no tanto como para construir 4000 colegios nuevos. Pero sí podemos hacer, a través del FONCODES, una gran revolución, una gran movilización, en todas las zonas periféricas de las ciudades urbanas, de las zonas andinas y de la selva, para crear núcleos ejecutores con maestros, padres de familia y la comunidad; mejorar la infraestructura a través de programas y proyectos del FONCODES; enfocarnos en el mejoramiento de aulas, de pisos, de techos, de baños, abastecimiento de agua potable y tanques elevados.
- ¿Y la “revolución de inversiones”?
Consideramos abrir las puertas a la inversión privada. Solamente, en el sector minero tenemos $51 mil millones de dólares para inversión. De los cuales, $37 mil millones de dólares son de destrabes (proyectos que están paralizados). Ahí tienes una serie de proyectos. Por ejemplo, solamente en Cajamarca, y te los enumero: Proyecto La Granja: $5 mil millones de dólares; proyecto Conga: $4 mil millones de dólares; proyecto Michiquillay: $4 mil millones de dólares; proyecto La Zanja: son como $4 mil millones de dólares más; en total hay más de $21 mil millones de dólares. Esta revolución va a generar una gran movilización de empleo. Esto lo haremos en el primer año de gobierno y haremos la gran alianza con el Congreso para generar la gran explosión de la inversión en el Perú.