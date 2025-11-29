Rayo mata a turista brasileño y hiere a dos ciclistas en ruta de montaña del Cusco

La descarga eléctrica alcanzó al grupo durante un descenso extremo a más de 4,200 metros de altura. Un guía peruano y un deportista estadounidense sobrevivieron al impacto.

Una tormenta eléctrica se desató sin aviso en la zona altoandina de Occoruro–Chimpahuaylla, entre Cusco y Paruro, y un rayo alcanzó a tres ciclistas que bajaban por el cerro. El turista brasileño Boteldo Yuri Pereira, de 36 años, murió de forma inmediata. Otros dos deportistas resultaron heridos: el guía peruano Dani Peralta, de 35 años, y el estadounidense James Alexander Fernández, de 41. El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 3:30 de la tarde, cuando el grupo recorría una ruta conocida por su dificultad técnica y sus paisajes de altura.

Una tormenta que apareció de golpe



La emergencia llegó a la comisaría de Yaurisque Paruro por el aviso de un poblador. Reportó destellos intensos y personas caídas en distintos tramos del cerro. Los agentes de la Policía Nacional del Perú se movilizaron en patrullero hasta donde el camino lo permitió. Luego caminaron casi dos kilómetros por terreno empinado y cubierto de neblina. La visibilidad era pésima, pero el equipo continuó hasta ubicar a los afectados.

El primer contacto fue con Dani Peralta, el guía peruano. Los policías lo encontraron consciente y sin heridas graves. Peralta explicó que el grupo había coronado la cima y comenzó el descenso cuando «apareció la tormenta sin aviso». Relató que un fogonazo iluminó todo el paisaje y los dejó desorientados por unos segundos. Su testimonio permitió a los agentes reconstruir la ruta del rayo y ubicar a los otros ciclistas.

El turista brasileño no sobrevivió

A pocos metros, en un sector lleno de ichu, los policías hallaron el cuerpo del brasileño. Yacía junto a su bicicleta celeste y su equipo de protección. Pereira presentaba características compatibles con una descarga eléctrica de alta intensidad. La Policía determinó que la muerte fue instantánea. La Fiscalía ordenó el levantamiento del cadáver para el análisis forense correspondiente.

Más adelante, en un tramo angosto, apareció James Alexander Fernández. Estaba consciente pero mostraba síntomas de afectación. El equipo lo evacuó en camilla hasta el patrullero y lo trasladó al Hospital Regional del Cusco. Los médicos descartaron quemaduras severas o lesiones en la columna, pero lo mantienen en observación por posibles secuelas neurológicas.

La inspección reveló al menos dos puntos de impacto de rayos en la zona. Las autoridades ahora evalúan si la ruta contaba con protocolos de seguridad para tormentas eléctricas. La investigación está en manos de la comisaría de Yaurisque Paruro y la Fiscalía.