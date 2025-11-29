Perú se mantiene tercero en el medallero de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Luego de un nuevo día de competencia en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, la delegación de Perú se mantiene en el podio del medallero, tras las preseas conseguidas este sábado.

La jornada empezó bien para Perú pues se sumaron medallas en la media maratón de marcha tanto en hombres como mujeres. La campeona mundial, Kimberly García, se quedó con el oro, mientras que Luis Henry Campos y Mary Luz Andía se llevaron preseas de plata.

El surf nos dio otra alegría gracias al oro conseguido por Itzel Delgado en SUP Race, mientras que Andrés Rodríguez-Velis se quedó con la presea de bronce.

Con esto, Perú llegó a las 119 medallas en estos Juegos Bolivarianos, siendo 31 de oro, 38 de plata y 50 de bronce. Colombia se mantiene en la cima con un total de 187 preseas (77 de oro, 64 de plata y 46 de bronce), mientras que Venezuela está segundo con 143 (53 de oro, 43 de plata y 47 de bronce).