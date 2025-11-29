Minsa protegerá a niñas y niños de la anemia con intervención de la empresa privada

¡Continuamos a la ofensiva en la lucha contra la anemia y nuestra nueva arma son las obras por impuestos! En el encuentro público–privado “Unidos contra la anemia: alianzas transformadoras en obras por impuestos”, ocho regiones del Perú, entre ellas, Huánuco, Huancavelica, Loreto, San Martín, Cusco, Ucayali, Arequipa y Cajamarca, presentaron sus proyectos para combatir la anemia, para próximamente ser financiados por la modalidad de obras por impuestos.

Este mecanismo de inversión permitirá cerrar la brecha de infraestructura, equipamiento y también para dar mejores servicios en los establecimientos de salud. Las regiones participantes han identificado y priorizado sus proyectos de inversión para fortalecer equipamiento, capacidades y también inversiones para justamente disminuir esta brecha.

El ministro de Salud, Luis Quiroz, lideró este encuentro y destacó la participación de los gobernadores regionales para que con sus equipos técnicos puedan identificar e impulsar inversiones que permitan acelerar la reducción de la anemia en las regiones más vulnerables, en articulación con el MEF, ProInversión, ALOXI y Unicef.

“El sector privado nos acompaña en el cierre de brechas de infraestructura, equipamiento, tecnología y ahora también en la lucha contra la anemia, lo cual es clave para proteger la salud de la población”, destacó el titular del Minsa.

Asimismo, el gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Huayllani Taype, detalló que en su región la anemia se ha reducido en 14 % y en ese marco está priorizando los proyectos de infraestructura y adquisición de ambulancias, a través de obras por impuestos, para continuar venciendo esta enfermedad. Mientras, el gobernador de Loreto, René Chávez indicó que se proyectan una inversión de S/100 millones a través de obras por impuestos para combatir la anemia en niños y niñas de la región.

Asimismo, el titular del Minsa reiteró la distribución gratuita de sulfato ferroso en establecimientos de salud, la promoción de alimentos fortificados en colegios y el seguimiento activo a casos de anemia, en un esfuerzo integral que suma infraestructura, equipamiento, diagnóstico y acción comunitaria.

Por su parte, el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas, subrayó que el próximo año, en el mes de junio, ya los proyectos de obras por impuestos contra la anemia empiezan a ejecutarse en el marco del Plan Multisectorial para la Prevención y Reducción de la Anemia Materno Infantil 2024 – 2030.

En la actividad participaron la ministra de Economía, Denisse Miralles, gobernadores regionales y representantes del sector privado.