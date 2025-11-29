Minedu:Tinkuy promueve diálogo intercultural entres estudiantes de pueblo originarios, afroperuanos y de otras tradiciones

✓ Más de un centenar de escolares participan desde este domingo en encuentro anual organizado por el Minedu

✓ Evento se desarrollará en el Centro Vacacional Huampaní y culminará el 4 de diciembre

Más de un centenar de estudiantes de pueblos originarios, afroperuanos y de otras tradiciones culturales de 22 regiones del país se reunirán desde este domingo 30 de noviembre en el encuentro nacional Tinkuy 2025 que organiza el Ministerio de Educación (Minedu).

Este evento, que se desarrollará en el Centro Vacacional Huampaní, promueve el reconocimiento y valoración de las múltiples formas de aprender y educar en un país pluricultural como el nuestro.

El encuentro, que culminará el 4 de diciembre, reunirá a delegaciones de escolares de instituciones educativas interculturales bilingües y de zonas urbanas que participan en la etapa Nacional de las categorías de primaria (5.º y 6.º grado) y secundaria (1.º a 5.º grado). Además, participarán dos delegaciones ganadoras de Educación Básica Alternativa.

En su estadía en Lima, los estudiantes intercambiarán experiencias sobre la elaboración de sus proyectos y mostrarán al público sus trabajos. También recibirán talleres artísticos gratuitos y visitarán algunos sitios turísticos de la capital.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, afirmó que el Tinkuy fortalece el diálogo intercultural entre los estudiantes de pueblos originarios, afroperuanos y de otras tradiciones culturales, así como el ejercicio de la ciudadanía activa a través de prácticas que fomentan el sentido de comunidad, la responsabilidad social y el compromiso con la diversidad cultural.

“Durante cinco días, los escolares vivirán una experiencia única y enriquecedora, porque van a compartir vivencias con niños de otras partes del país, con tradiciones culturales diferentes”, señaló el titular de Educación.

Festival de Saberes

Como en los Tinkuy anteriores, los estudiantes disfrutarán de una atractiva jornada en el Festival de Saberes, en donde presentarán sus proyectos a escolares de Lima y Callao. El festival se realizará el 3 de diciembre en la sede de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en San Borja. El ingreso es libre.

Este año, el Tinkuy cuenta con la colaboración de varias entidades y organizaciones, como Senati, Junior Achievement Perú, Derrama Magisterial, Servicio de Parques de Lima, Instituto Natura y la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro.

Además, brindan su apoyo las municipalidades distritales de Chorrillos y Magdalena del Mar, así como las empresas Essity, Caja Huancayo, Tai Loy, Inroplas, WOW, Glexco y las compañías HP y AMD.