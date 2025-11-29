Midis refuerza trabajo con autoridades locales para impulsar el desarrollo de la población más vulnerable en Barranca

Como parte del esfuerzo por mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, el Midis fortalece el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, regional y local. La ministra Lesly Shica precisó que el objetivo de este trabajo es promover el desarrollo integral para los usuarios de los programas sociales.

La titular del Midis supervisó de cerca la Feria de los servicios de los programas sociales en Barranca, y reafirmó el compromiso del sector con el bienestar de las familias.

“Nuestra gestión en el Midis está enfocada en la trascendencia a la transferencia, en lograr el desarrollo de nuestros usuarios y en hacer avanzar sus emprendimientos con la asistencia de los equipos técnicos de los programas sociales”, remarcó la ministra Shica.

Durante la jornada, el programa Cuna Más presentó un módulo de Cuidado Diurno en el que se realizaron actividades lúdicas para niños de 6 meses a 3 años. A su vez, el Programa de Alimentación Escolar exhibió los productos que se entregan en las escuelas y brindó orientación sobre alimentación saludable y buenas prácticas de manipulación de alimentos.

Los usuarios de Foncodes y los demás programas sociales mostraron y comercializaron sus artesanías, productos y otros emprendimientos.

La titular del Midis también participó en la entrega de 435 títulos de propiedad a vecinos del centro poblado Los Ángeles de Pativilca. Estuvo acompañada por el alcalde de Barranca, Luis Emilio Ueno; el consejero regional por Barranca, Ronald Soberón; funcionarios municipales y representantes de las organizaciones sociales de base de Barranca.