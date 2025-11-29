MIDAGRI: Gobierno asegura la irrigación de cultivos de la agricultura familiar con la inauguración del canal La Peña en Tumbes

De esta manera, se impulsa el desarrollo de productores agrarios de los distritos de San Jacinto, Corrales y La Cruz.

(Tumbes, 29 de noviembre de 2025).- En un esfuerzo por asegurar el recurso hídrico y fortalecer la resiliencia del sector agrario en Tumbes, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) realizó hoy dos importantes actividades en la región.

Primero, se inauguró la obra de rehabilitación del Canal La Peña, que beneficia a los distritos de San Jacinto, Corrales y La Cruz. La obra se encuentra completamente concluida y operativa, bajo la gestión de la Comisión de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Margen Izquierda del río Tumbes (CUSSHMI), y la transferencia formal se realiza mediante el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT).

La rehabilitación comprendió la recuperación de compuertas radiales y deslizantes, la puesta a punto de equipos electromecánicos, la instalación de iluminación LED en áreas comunes, la renovación de los sistemas auxiliares de energía y la incorporación de pasarelas metálicas para la limpieza del río, además del revestimiento de más de un kilómetro del canal principal.

En ese sentido, el ministro Vladimir Cuno Salcedo destacó que esta obra cumple un doble propósito: mejorar el servicio para uso agrícola y poblacional. Subrayó que las compuertas, tanto deslizantes como fijas, junto con el canal de conducción, son piezas clave para optimizar la eficiencia del sistema y garantizar una conducción efectiva que permita alcanzar las 5 600 hectáreas proyectadas.

“Como Gobierno de transición y reconciliación nacional, estamos dispuestos a avanzar aún más en estos ocho meses. Además del proyecto emblemático de la región Tumbes, tenemos este tramo que debemos revestir y dejar encaminado, para que el próximo gobierno lo considere como una política de Estado y dé continuidad a su ejecución”, agregó el titular del MIDAGRI.

Asimismo, se llevó a cabo la clausura del taller “Formación básica de capacidades en gestión del riesgo de desastres en el sector agrario y de riego”, completando la capacitación de 15 regiones del país y alcanzando a más de 700 profesionales y técnicos de los gobiernos regionales y locales. El taller buscó fortalecer la cultura de prevención y resiliencia frente a fenómenos naturales y contingencias agrarias.

Con estas acciones, el Gobierno de Transición y Reconciliación reafirma su compromiso con el sector agrario, promoviendo obras e inversiones que impactan directamente en la seguridad hídrica, la producción agrícola y la resiliencia de las familias rurales.