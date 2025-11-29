MIDAGRI culmina dos proyectos de riego tecnificado en Puno y eleva la productividad para familias agricultoras

Mediante estos sistemas modernos y eficientes se busca asegurar la eficiente irrigación de cultivos en zonas rurales del país.

(Puno, 28 de noviembre de 2025).- El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), culminó y entregó dos importantes proyectos de riego tecnificado en la región Puno, ejecutados mediante el Proyecto Nacional de Riego Tecnificado (PNRT).

Se trata de obras que ya se encuentran operativas y benefician directamente a 98 familias agricultoras de los distritos de Juliaca (San Román) y Lampa, quienes hoy cuentan con sistemas modernos y eficientes para el uso del recurso hídrico en sus parcelas.

El primer proyecto corresponde al Grupo de Gestión Empresarial (GGE) Yocará, en Juliaca, donde se implementó un sistema de riego tecnificado por multicompuertas con una inversión de S/ 4.6 millones. Esta infraestructura permite optimizar la distribución del agua a nivel parcelario y garantiza una entrega más precisa y eficiente del recurso. La obra, que interviene 108.9 hectáreas dedicadas principalmente a pastos mejorados y avena forrajera, fue culminada el 8 de septiembre y transferida a los beneficiarios el 17 de septiembre de 2025, beneficiando a 28 familias agricultoras.

El segundo proyecto se desarrolló en el GGE Sumac Wiñay – Tusini Grande, en la provincia de Lampa, donde se instaló un sistema de riego tecnificado por aspersión con una inversión de S/ 5 millones. Este sistema permite una distribución uniforme del agua, mejorando la eficiencia en su uso y fortaleciendo la sostenibilidad productiva. La intervención abarca 82.6 hectáreas de cultivos de alfalfa, quinua y papa, beneficiando a 70 familias.

El impacto conjunto de estos proyectos permitirá incrementar la productividad agrícola en las zonas intervenidas, gracias a la modernización del riego y al uso eficiente del agua para cultivos estratégicos como pastos mejorados, avena forrajera, alfalfa, quinua y papa. Estas acciones contribuyen directamente al fortalecimiento de la agricultura familiar y al impulso de una gestión hídrica sostenible en la región Puno.

El MIDAGRI, mediante el PSI, reafirma su compromiso con el cierre de brechas en acceso al riego tecnificado en el país. Actualmente, el programa impulsa la irrigación de más de 8,000 hectáreas mediante 130 proyectos en 19 regiones, lo que permitirá beneficiar a más de 7,000 familias agricultoras en los próximos años.

Con ello, el sector continúa avanzando hacia una agricultura más eficiente, moderna y resiliente, en beneficio de miles de familias que dependen del riego para sostener su producción y garantizar la seguridad alimentaria nacional.