Kimberly García logró la medalla de oro en la prueba de marcha 21 kilómetros de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Conquista peruana. Kimberly García volvió a brillar, ye s que la marchista nacional se quedó con la medalla de oro en la prueba de marcha 21 kilómetros de los Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025, competencia que tuvo lugar este sábado en la playa Agua Dulce, en Chorrillos. Con esta victoria, la atleta peruana reafirma su lugar entre las mejores del mundo en su disciplina.

La prueba significó su primera medalla de oro en los Juegos Bolivarianos con un tiempo de 01:35:07, anteriormente, obtuvo tres podios en el certamen, tras el bronce de Trujillo 2013 y la plata en Sant Marta 2017. Asimismo, ya ostenta dos títulos mundiales y una presea lograda en los Juegos Panamericanos.

La medalla de plata se la llevó la también atleta peruana Mary Luz Andía con un registro de 1 hora, 40 minutos, 25 segundos, y la presea de bronce fue para la ecuatoriana Magaly Bonilla con 1 hora, 42 minutos, 10 segundos.

Gracias a este resultado, el Team Perú alcanzó su primera medalla de oro en atletismo dentro de la presente edición de los Juegos Bolivarianos. El logro de Kimberly se suma a una destacada participación general de la delegación nacional.

PLATA PARA CAMPOS

Mientras tanto, Luis Henry Campos obtuvo la medalla de plata en la primera vez que la media maratón de marcha se disputa en un torneo oficial en Sudamérica, marcando 1 hora, 26 minutos, 08 segundos en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

Con este resultado, el atletismo peruano alcanza 5 medallas en la competencia. La medalla de plata fue para el atleta ecuatoriano Jordy Jiménez con 1 hora, 25 minutos, 39 segundos, y la medalla de bronce para el atleta colombiano Eider Arévalo con 1 hora, 26 minutos, 39 segundos.