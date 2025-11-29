Justicia confirma seis años de cárcel para alcalde de Comas por colusión en obra municipal inconclusa

La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte ratificó la condena contra Ulises Villegas y ordenó su captura. El burgomaestre y exfuncionarios de Independencia entregaron una obra sin terminar en 2017, causando perjuicio al Estado.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte confirmó la sentencia de seis años de cárcel efectiva contra el alcalde de Comas, Ulises Villegas Rojas, por colusión agravada. El tribunal ordenó su ubicación y captura inmediata. La decisión ratifica el fallo de primera instancia emitido en abril pasado por el Poder Judicial, que encontró a Villegas responsable de concertar con funcionarios municipales y una empresa constructora para perjudicar al Estado.

La trama de colusión que involucra a siete funcionarios



El caso involucra a siete personas condenadas por su participación en irregularidades relacionadas con un proyecto de infraestructura vial. Además de Villegas, el tribunal sentenció a seis años de prisión efectiva a cuatro exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Independencia: Rubén Jiménez (gerente municipal), Elizabeth Espinoza (gerente de Infraestructura), Pedro Ancajima (ingeniero de planta) y César Cervantes (supervisor de obra). Todos fueron hallados coautores del delito de colusión agravada.

Otros dos exservidores municipales recibieron condenas menores. Santos Espinoza (gerente de Gestión Ambiental) y Raymundo Concepción (gerente de Administración y Finanzas) obtuvieron tres años de pena efectiva con ejecución diferida por falsedad ideológica. La Corte Superior de Justicia de Lima Norte informó estas decisiones mediante comunicado oficial.

Obra inconclusa y perjuicio económico al Estado

La Fiscalía demostró que en 2017 la empresa UDEL Group ganó la licitación para construir el proyecto ‘Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa y pasaje De la Cruz de los asentamientos humanos San Camilo, San Albino y El Volante’. Ulises Villegas representaba a esta empresa constructora cuando ocurrieron los hechos delictivos. Los sentenciados acordaron entregar la obra pese a estar inconclusa, generando un daño económico directo al Estado peruano.

El tribunal impuso sanciones adicionales a los condenados. Todos quedaron inhabilitados durante cinco años para ejercer función pública y contratar con el Estado. Los responsables de colusión agravada deben pagar 365 días multa, mientras que los culpables de falsedad ideológica pagarán 180 días multa. La confirmación de la sentencia en segunda instancia cierra las vías de apelación ordinarias para Villegas, quien ahora enfrenta su captura inmediata.